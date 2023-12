Le patrimoine suisse rencontre la haute maroquinerie française dans la première collection de HEIGS





La nouvelle maison de luxe allie technique traditionnelle et créativité pour tracer une nouvelle voie dans le domaine de la mode

PARIS, 9 décembre 2023 /PRNewswire/ -- HEIGS est une maison de mode de luxe suisse fondée en 2021, spécialisée dans les articles de maroquinerie et les objets pour la maison fabriqués avec soin.

Au centre se trouve Heidi, l'allégorie d'une jeune femme de la montagne suisse qui se lance dans un safari à travers le monde.

La marque allie avec soin le design artisan suisse et le savoir-faire français pour créer un luxe raffiné, sophistiqué et discret.

La première collection de sacs comprend deux modèles intemporels et polyvalents fabriqués sur commande : « En Suisse » et « À Zurich ». Chaque sac est soumis aux 153 étapes complexes de la haute maroquinerie qui permettent d'obtenir des sacs fabriqués à la main d'une élégance et d'un confort incomparables.

Chaque sac Heigs est unique en son genre et fabriqué sur commande, avec des détails raffinés comme le logo incrusté sur son double rabat floral.

Le cuir de veau lisse pleine fleur « Safari » développe une riche patine au fil du temps, reflétant la personnalité et le parcours uniques de son propriétaire.

La doublure amovible de chaque sac est l'un des éléments de design remarquables de la collection. Cette doublure peut être dézippée et changée pour adopter différentes couleurs et et divers tissus anciens tels que la toile de Jouy, et notre doublure « Ballerine » est entièrement fabriquée à partir de matériaux de chaussons de danse classique.

En alliant la précision suisse au savoir-faire français, Heigs crée des pièces patrimoniales à transmettre de génération en génération. La collection est proposée en bordeaux profond, en brun chaud et anthracite vif.

Le voyage commence en Suisse, avec les sacs « En Suisse » et « A Zurich », mais l'objectif est d'étendre notre catégorie de produits à toutes nos villes préférées.

Heigs travaille actuellement sur une ligne de prêt-à-porter, qui ne propose que des « pièces iconiques » uniques à chérir et à garder pour toujours dans votre garde-robe.

Johanna van der Drift, fondatrice et directrice de la création, a commencé sa carrière dans l'architecture d'intérieur et le stylisme pour les hôtels et vit et travaille entre Paris et la Suisse.

Daan van Luijn, cofondateur, vient de Meta et d'Amazon où il a élaboré la stratégie créative pour les grandes marques de mode de luxe ; il vit à Londres. Heigs s'engage fermement à soutenir les artistes et à collaborer avec eux, en créant une communauté créative dynamique, unie par la passion et l'échange de compétences.

www.heigs.com

https://www.instagram.com/heigsofficial/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2294240/Heigs_Haute_Maroquinerie.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2294239/Heigs_Logo.jpg

9 décembre 2023 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :