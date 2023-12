CABOT SAINT LUCIA CÉLÈBRE SON INAUGURATION AVEC UN GOLF DE CALIBRE MONDIAL, DES SITES D'UNE BEAUTÉ NATURELLE ÉPOUSTOUFLANTE ET UN SUPERBE ENSEMBLE D'OFFRES IMMOBILIÈRES DE LUXE





Le développement comprend le Club de golf de Point Hardy nouvellement ouvert et tout un éventail de centres de villégiature inspirés par l'île

TORONTO, le 8 déc. 2023 /CNW/ - The Cabot Collection , promoteur et exploitant de centres de villégiature de luxe et de destinations résidentielles de golf, a annoncé l'ouverture officielle du site de Cabot Saint Lucia , situé le long d'un kilomètre et demi de littoral à couper le souffle et offrant une vue saisissante sur la mer des Caraïbes. Situé sur l'un des sites les plus spectaculaires jamais choisis pour le golf, Cabot Saint Lucia offre une expérience de golf caribéenne sans pareille, de magnifiques possibilités immobilières et des aménagements uniques sur une péninsule spectaculaire de 1,5 km2 (375 acres) à la pointe nord de l'île de Sainte-Lucie.

Avec ses brises de mer fraîches, ses plages de sable blanc et de magnifiques vues sur l'océan depuis tous les coins du site, Cabot Saint Lucia offre aux résidents et aux invités un accès exclusif à des aménagements et des expériences spécialement conçus pour la destination. Au coeur de la vaste propriété se trouve le Club de golf de Point Hardy, avec un terrain de golf d'architecture Coore & Crenshaw de 18 trous. De plus, des centres de délassement, une expérience de restauration, un magasin de détail et des terrains de sport sont actuellement disponibles sur place. D'autres aménagements suivront : un club de plage et un restaurant, un vaste pavillon, des résidences de luxe et des installations de bien-être et de conditionnement physique de calibre mondial.

« La première fois que j'ai posé les yeux sur la parcelle de terrain qui allait devenir Cabot Saint Lucia, j'ai su que c'était la toile parfaite pour créer quelque chose de vraiment sublime », a affirmé Ben Cowan-Dewar, PDG et cofondateur de Cabot. « L'ouverture de Cabot Saint Lucia et du Club de golf de Point Hardy est un rêve qui est devenu réalité, et je suis honoré de travailler aux côtés de l'équipe dévouée, créative et talentueuse dont la vision et le travail acharné nous ont menés ici aujourd'hui. »

Golf :

Perché au-dessus de l'océan Atlantique et conçu pour se fondre harmonieusement avec la topographie unique du magnifique paysage de Sainte-Lucie, le Club de golf de Point Hardy est le joyau du site. Ce premier parcours caribéen conçu d'après l'architecture de Bill Coore et Ben Crenshaw, architectes renommés de terrains de golf, est un chef-d'oeuvre qui s'étend sur un terrain luxuriant, surplombe des falaises rocheuses qui avancent dans l'océan et longe des vallées sinueuses et des plages sablonneuses. Avec neuf trous de jeu le long de l'océan et chaque trou présentant des vues fascinantes, le parcours tire parti de la beauté naturelle et de la jouabilité à chaque tournant. Le dernier tronçon de Point Hardy est le summum dramatique du parcours, avec des trous héroïques dans un cadre époustouflant, des carries forcés au-dessus de rochers dentelés et des vagues déferlantes à proximité de chacun des quatre derniers trous. Une attention particulière a été accordée à la préservation de l'habitat local avec la transplantation de cactus et d'herbes indigènes.

Récemment présenté en couverture du numéro de novembre/décembre de GOLF Magazine, le parcours a fait ses débuts dans le palmarès « 100 meilleurs parcours au monde » de Golf Magazine, décrochant la place de n° 76. Le Club de golf de Point Hardy est le premier terrain de Sainte-Lucie à figurer sur cette liste prestigieuse, et il a obtenu le plus haut classement parmi tous les nouveaux terrains de golf.

« Il est très possible que Cabot Saint Lucia soit la parcelle de terrain la plus époustouflante avec laquelle nous ayons jamais travaillé », a affirmé Bill Coore, co-président de Coore & Crenshaw. « Cela a été un privilège de travailler avec l'équipe de Cabot sur ce site unique en son genre, et je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli. Ce projet était vraiment un travail d'amour, et les premiers retours qui qualifient cette propriété enchanteresse de l'une des destinations de golf les plus recherchées au monde sont très agréables pour Ben et moi. »

Immobilier et conception :

Cabot Saint Lucia offre diverses possibilités immobilières, allant de résidences clés en main à de grandes maisons unifamiliales personnalisables, en passant par des terrains en haut des collines et à des possibilités de vivre en bordure de plage dans sept quartiers uniques. Le paysage comprend des coteaux tropicaux, de vastes prairies et des promontoires côtiers, avec des changements d'altitude étonnants. Les maisons épousent les contours naturels du terrain, et sont construites avec des matériaux choisis pour leur style organique et leur sensibilité écologique. Conçus pour faire entrer les paysages naturels spectaculaires, les intérieurs ouverts sont superbes et rafraîchis par les vents, complétés par de nombreux espaces extérieurs pour profiter de l'environnement paisible des Caraïbes tout au long de l'année.

À ce jour, Cabot Saint Lucia a vendu pour plus de 160 millions USD de biens immobiliers, vendant rapidement ses offres de la phase 1 et une grande partie de ses offres de la phase 2, dont les prix s'échelonnent entre 2 et 11 millions USD. Cabot a récemment dévoilé ses dernières propriétés à vendre, les Villas Horizon de quatre chambres. Ces résidences prêtes à emménager sont parfaitement positionnées au sommet de l'un des points les plus élevés du site au coeur de la propriété, avec des vues époustouflantes sur la baie de Cas en Bas et le majestueux littoral de Sainte-Lucie. Avec trois chambres au centre de chaque villa et une quatrième chambre située dans une casita individuelle, l'expérience allie harmonieusement intérieur et extérieur et offre un parfait équilibre entre liens et intimité. L'espace de vie principal comprend une cuisine ouverte, une salle de cinéma maison, une salle de séjour et une salle à manger s'ouvrant sur une vaste terrasse avec salon extérieur, une piscine à débordement avec plongeoir et des vues pittoresques. Les prix commenceront à 5,6 millions USD et la première des Villas Horizon devrait être achevée en décembre 2025.

Aménagements :

Les installations d'entraînement physique s'adressent aux familles de tous âges et comprennent deux terrains de tennis Har-Tru, deux terrains de tennis en terre battue, quatre terrains de pickleball, des terrains de padel et des terrains de basket-ball. L'expérience de la plage promet d'être délicieuse avec un camion à pizza au bois organisé par Esther Ha, la cheffe étoilée au Michelin de Cabot, qui propose un menu de créations culinaires locales inspirées de l'océan. Les installations futures comme le Beach Club comprendront une série de restaurants et de salons pour des repas toute la journée, les orteils dans le sable, ainsi qu'une piscine, des cabanes et des hamacs.

Le vaste pavillon s'étendra sur trois niveaux et offrira des vues panoramiques à couper le souffle. Le premier niveau comprendra un bar accueillant avec terrasse pour se détendre et prendre des consommations tout en profitant de l'environnement serein, tandis que le second niveau abritera des vestiaires masculins et féminins et un restaurant club. Au troisième niveau, il y aura toute une gamme d'options de divertissement, dont un salon de jeux, une salle de quilles, des simulateurs de golf et un théâtre. Le pavillon devrait être achevé d'ici 2026. Pour le centre de bien-être et le spa sont prévus des circuits hydroélectriques, des massages et une gamme d'offres de conditionnement physique et de traitements de thalassothérapie inspirés de la région. Les installations comprendront également une piscine de nage en longueur et un gymnase à la pointe de la technologie.

Activités :

Les activités sur l'île comprennent des randonnées pédestres dans la forêt pluviale et l'ascension des emblématiques pitons, l'observation d'oiseaux, l'équitation et des excursions uniques, y compris des bains de boue, un volcan, la visite d'une distillerie de rhum, un barbecue organisé par des chefs cuisiniers et la dégustation de chocolat. Le programme Cabot Explorers peut concevoir des excursions sur mesure et des aventures exaltantes au coeur du vent et des vagues, y compris des excursions de plongée libre, des sorties de pêche en haute mer, des sorties en catamaran, la possibilité de passer son diplôme de plongée sous-marine, des leçons de voile, la pratique de la planche aérotractée, l'observation des baleines, des camps pour enfants et des découvertes des îles voisines.

Riche en culture et rare en beauté montagneuse, la nation insulaire enchanteresse de Sainte-Lucie offre 616 km2 (238 m2) de forêts pluviales luxuriantes entourées de plages dorées et de sable noir - un terrain de jeu naturel toute une vie d'aventures. L'île est née de volcans anciens, dont les plus célèbres sont les pitons inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, deux aiguilles volcaniques jumelles qui figurent parmi les points de repère les plus reconnaissables des Caraïbes. L'île jouit d'une température moyenne à l'année de 83 °F (27 °C).

Pour en savoir plus sur le golf, les propriétés immobilières et les aménagements de calibre mondial de Cabot Saint Lucia, rendez-vous sur www.cabotsaintlucia.com .

À propos de Cabot Saint Lucia :

Cabot Saint Lucia offre un golf spectaculaire, des paysages d'une beauté naturelle époustouflante et une communauté résidentielle offrant une expérience membre et client exceptionnelle. La propriété de 1,5 km2 (375 acres) comprend un magnifique parcours de golf de 18 trous conçu par Coore & Crenshaw et un superbe ensemble de résidences allant des maisons jumelées aux villas aux vastes maisons unifamiliales et aux lots de bordure de plage personnalisables.

À propos de The Cabot Collection :

The Cabot Collection est un promoteur de destinations de golf de luxe incomparables. Son portefeuille de sites comprend le Cabot Cape Breton primé, en Nouvelle-Écosse, le Cabot Saint Lucia, dans les Caraïbes, le Cabot Revelstoke, en Colombie-Britannique, le Cabot Citrus Farms, en Floride, auxquels s'ajoute le tout nouveau Cabot Highlands, en Écosse. Cabot continue de s'appuyer sur un héritage d'excellence dans le domaine du golf, d'offres résidentielles de luxe et de style de vie de centre de villégiature dans chacune de ses propriétés uniques, où les propriétaires et les invités ont un accès exclusif à des expériences propres à la destination et à un service de qualité inégalée.

