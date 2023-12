Klas annonce Kortextm V, un poste de commandement mobile permettant une prise de décision décentralisée





Klas, leader mondial des technologies de pointe, annonce la disponibilité de Kortex V, un poste de commandement mobile évolutif qui permet la prise de décision décentralisée. Kortex V est conçu pour prendre en charge les applications à forte intensité de calcul de commandement, du contrôle et des communications (C3) et les multiclouds privés dans des environnements de connectivité austères et dégradés, refusés, instables et limités (DDIL).

Kortex V est la première plateforme informatique disponible dans le commerce à prendre en charge la modernisation du poste de commandement en éliminant le monolithe centralisé des serveurs, grâce à une architecture de calcul distribué haute performance pour soutenir les opérations de poste de commandement résilientes.

« Pour prendre en charge une image opérationnelle commune orientée données, la clé est de déplacer constamment les données ou les renseignements là où ils sont nécessaires et quand ils sont nécessaires », a déclaré Chris Ericksen, directeur de la recherche chez Klas. « Avec Kortex V, nous simplifions le processus de production et de partage des renseignements sur le terrain. Par le biais d'un avantage tactique, nous éliminons les risques d'échec et de bouchons créés par le renvoi de toutes les données vers un emplacement centralisé ».

Grâce à l'informatique permettant la prise de décision localisée et à distance, et à l'interconnexion pour le partage des renseignements, Kortex V fonctionne comme un cerveau sur lequel se forme une image opérationnelle commune dans le cadre du poste de commandement moderne, résilient et distribué au niveau d'une brigade et d'une division.

« Pour avoir un poste de commandement qui puisse survive, il faut que chaque noeud d'acquisition de données du personnel, du véhicule et des systèmes auxiliaires dispose d'un ordinateur robuste à la bonne échelle », a déclaré Lawrence Hollister, Chief Growth Officer de Klas Government. « Avec notre châssis Voyager à batterie, nous parvenons à une plus grande mobilité et à la flexibilité nécessaire pour un déploiement rapide tout en fournissant un environnement stable avec des systèmes opérationnels résilients dans un environnement tactique en constante évolution ».

Kortex V est soutenu par le VoyagerVM 4.0, qui prend en charge jusqu'à 70 coeurs de traitement Intel® Xeon® D (10th Gen), ainsi qu'un module de réseau ou de connectivité dans un seul châssis. Chaque VoyagerVM 4.0 dispose de quatre interfaces Ethernet de 25 Gbps pour prendre en charge les architectures réseau flexibles et la redondance. Avec un débit réseau agrégé pouvant atteindre 100 Gbps, VoyagerVM 4.0 prend en charge un plus grand nombre de flux de données à large bande passante, comme la vidéo, à traiter avec l'inférence ML/AI intégrée pour un meilleur recueil de renseignements.

VoyagerVM 4.0 se distingue par son interface d'extension innovante, qui permet à chaque poste de commandement mobile de répondre à des besoins informatiques multiples ou différents. Pour des renseignements avancés, il suffit d'ajouter un module d'extension GPU, et pour une collecte de données plus importante, il suffit d'ajouter un module d'extension de stockage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suivant https://www.klasgroup.com/products-gov/kortex-v/

À propos de Klas

Klas est une société d'ingénierie et de conception qui possède plus de 30 ans d'expérience dans le développement de solutions de communication innovantes pour la périphérie des réseaux. L'entreprise est spécialisée dans l'intégration des capacités de réseau d'entreprise des leaders mondiaux de l'informatique grâce à des plateformes matérielles et logicielles spécialement conçues pour répondre aux demandes du marché et aux exigences environnementales les plus strictes. Klas collabore avec des partenaires stratégiques tels que Cisco, Dell et Microsoft pour soutenir les déploiements en périphérie dans les secteurs du gouvernement, des transports et de l'automobile. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site suivant www.klasgroup.com.

