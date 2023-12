Supermicro étend ses solutions d'IA et de GPU à l'échelle du rack avec la prise en charge des accélérateurs AMD Instinct MI300 Series





Les nouveaux accélérateurs AMD Instincttm MI300X à 8 GPU sont désormais disponibles avec des performances IA et HPC révolutionnaires pour l'entraînement de l'IA à grande échelle et les déploiements LLM

SAN JOSE, Californie, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fabricant de solutions informatiques complètes pour l'IA, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, annonce trois nouveaux ajouts à sa génération H13 de serveurs GPU basés sur AMD, optimisés pour offrir des performances et une efficacité de pointe, alimentés par les nouveaux accélérateurs AMD Instinct MI300 Series. Les puissantes solutions de Supermicro à l'échelle du rack avec serveurs 8-GPU dotés de la configuration AMD Instinct MI300X OAM sont idéales pour l'entraînement de grands modèles.

Les nouveaux serveurs 2U refroidis par liquide et 4U refroidis par air avec les accélérateurs AMD Instinct MI300A Accelerated Processing Units (APU) sont disponibles, améliorent l'efficacité des datacenters et répondent aux demandes complexes en forte croissance dans les domaines de l'IA, du LLM et du HPC. Les nouveaux systèmes contiennent quatre APU pour des applications évolutives. Supermicro peut fournir des racks complets refroidis par liquide pour des environnements à grande échelle avec jusqu'à 1 728 TFlops de performance FP64 par rack. Les installations de fabrication mondiales de Supermicro rationalisent la livraison de ces nouveaux serveurs pour la convergence de l'IA et du HPC.

« Nous sommes très heureux d'étendre notre gamme de solutions informatiques totales pour l'entraînement de l'IA avec la dernière génération d'accélérateurs AMD Instinct, avec une amélioration des performances équivalant jusqu'à 3,4 fois les performances des générations précédentes », a déclaré Charles Liang, PDG de Supermicro. « Grâce à notre capacité à livrer, par mois, 4 000 racks refroidis par liquide à partir de nos installations de fabrication basées dans le monde entier, nous pouvons fournir les plus récentes solutions H13 de serveurs GPU avec l'accélérateur AMD Instinct MI300X ou AMD Instinct MI300A APU. Notre architecture éprouvée permet une mise en réseau 1:1 400G dédiée pour chaque GPU conçu pour les clusters d'IA et de supercalculateurs à grande échelle dotés de solutions de refroidissement liquide entièrement intégrées, offrant aux clients un avantage concurrentiel en matière de performance et d'efficacité supérieure avec une facilité de déploiement. »

En savoir plus sur les serveurs Supermicro équipés de processeurs graphiques AMD

Le système AS ?8125GS-TNMR2 optimisé par LLM est basé sur l'architecture modulaire de Supermicro, une conception éprouvée pour les systèmes d'AI haute performance avec des conceptions pour le refroidissement par air et par liquide à l'échelle du rack. La conception équilibrée du système associe un GPU à un réseau 1:1 pour fournir un grand pool de mémoire à bande passante élevée à travers les noeuds et les racks pour s'adapter aux plus grands modèles de langage actuels avec jusqu'à des billions de paramètres, maximiser le calcul parallèle et minimiser le temps de formation et la latence d'inférence. Le système 8U associé à l'accélérateur MI300X OAM offre la puissance d'accélération brute de 8-GPU avec les AMD Infinity Fabrictm Links, permettant jusqu'à 896 Go/s de bande passante E/S P2P théorique maximale sur la plateforme standard ouverte avec la mémoire GPU HBM3 de 1,5 To de pointe dans un seul système, ainsi que la prise en charge native de matrices éparses, conçues pour économiser de l'énergie, réduire les cycles de calcul et réduire l'utilisation de la mémoire pour les charges de travail IA. Chaque serveur est doté de processeurs double socket AMD EPYCtm série 9004 avec jusqu'à 256 coeurs. À l'échelle du rack, plus de 1 000 coeurs de processeur, 24 To de mémoire DDR5, 6,144 To de mémoire HBM3 et 9 728 unités de calcul sont disponibles pour les environnements IA les plus difficiles. L'utilisation du module d'accélération OCP (OAM), avec lequel Supermicro possède une expérience significative dans les configurations 8U, permet de commercialiser un serveur entièrement configuré plus rapidement qu'une conception personnalisée, réduisant ainsi les coûts et les délais de livraison.

Supermicro lance également un serveur à refroidissement liquide 2U optimisé pour la densité, l' AS ?2145GH-TNMR , et un serveur à refroidissement par air 4U, l' AS ?4145GH-TNMR , chacun étant équipé de 4 accélérateurs AMD Instinct MI300A. Les nouveaux serveurs sont conçus pour les applications HPC et IA, nécessitant une communication CPU-GPU extrêmement rapide. L'APU élimine les copies de mémoire redondantes en combinant le processeur AMD, le GPU et la mémoire HBM3 les plus performants sur une seule puce. Chaque serveur contient des coeurs de processeur x86 « Zen4 » pour la mise à l'échelle des applications. En outre, chaque serveur comprend 512 Go de mémoire HBM3. Dans une solution de rack complet (48U) composée de 21 systèmes 2U, plus de 10 To de mémoire HBM3 sont disponibles, ainsi que 19 152 unités de calcul. La bande passante mémoire HBM3 vers CPU est de 5,3 To/seconde.

Les deux systèmes disposent de deux AIOM avec prise en charge Ethernet 400G et des options de mise en réseau étendues, conçues pour améliorer l'espace, l'évolutivité et l'efficacité du calcul haute performance. Le système 2U avec refroidissement par liquide direct sur puce offre un excellent TCO avec plus de 35 % d'économies d'énergie basées sur 21 solutions de rack pour système 2U qui produisent 61 780 watts par rack, par rapport à 95 256 watts de rack refroidi par air, ainsi qu'une réduction de 70 % du nombre de ventilateurs par rapport à un système refroidi par air.

« Les accélérateurs AMD Instinct MI300 Series offrent des performances de leadership, à la fois pour les applications de calcul haute performance accélérées de longue date et pour la demande croissante en IA générative », a déclaré Forrest Norrod, vice-président exécutif et directeur général, Data Center Solutions Business Group, AMD. « Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec Supermicro pour mettre sur le marché des solutions globales d'IA et de HPC de pointe basées sur les accélérateurs de la série MI300 et tirer parti de l'expertise de Supermicro en matière de conception de systèmes et de datacenters. »

Pour vous informer auprès des experts Supermicro et AMD : visionnez ce webinaire en direct ou sur demande .

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

Site de l'accélérateur Supermicro AMD

AS -8125GS-TNMR2 (8U avec MI300x)

AS -2145GH-TNMR (2U LC avec MI300A)

AS -4145GH-TNMR (4U AC avec MI300A)

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial dans le domaine des solutions informatiques complètes optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous sommes un fabricant de solutions informatiques complètes avec des systèmes de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT, de commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. L'expertise de Supermicro en matière de cartes mères, d'alimentation et de conception de châssis permet en outre notre développement et notre production, ce qui favorise l'innovation de nouvelle génération, du cloud à la périphérie, pour nos clients mondiaux. Nos produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour la mise à l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le TCO et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables, qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement à air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

AMD, le logo AMD Arrow, AMD Instinct, EPYC et leurs combinaisons sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2294523/SuperMicro_Servers_with_AMD_MI300_Series_Accelerators.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

8 décembre 2023 à 17:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :