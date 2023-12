124 banques alimentaires à travers le Canada reçoivent 247 250 $ du Fonds humanitaire des Métallos





Le Fonds humanitaire des Métallos contribue à hauteur de 247 250 $ à 124 banques alimentaires et organisations communautaires à travers le Canada en 2023.

Les difficultés économiques persistent pour de nombreux Canadiens, en particulier dans les segments marginalisés et économiquement désavantagés de la population. Les Canadiens sont confrontés à la hausse du coût de la vie, notamment pour le logement, les soins de santé et les frais de scolarité. Une conséquence notable de ces difficultés est le recours croissant aux banques alimentaires à travers le pays.

« L'explosion de la demande observée par les banques alimentaires illustre les dures réalités et difficultés rencontrées par les personnes et les familles pour répondre à leurs besoins financiers », a déclaré Marty Warren, Président du Fonds humanitaire des Métallos.

« Remédier aux causes profondes de la pauvreté, renforcer les filets de sécurité sociale et mettre en oeuvre des politiques économiques ciblées sont des étapes cruciales pour alléger les difficultés économiques auxquelles sont confrontés de nombreux Canadiens, favorisant ainsi une société plus inclusive et résiliente », a ajouté M. Warren. « Dans ce contexte, le Fonds humanitaire des Métallos joue un rôle crucial d'outil de solidarité pour le Syndicat des Métallos, oeuvrant pour une plus grande justice sociale. »

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se concentre principalement sur des projets de développement et l'aide d'urgence dans des pays en développement, il soutient également des collectivités canadiennes. Les membres du Syndicat des métallos contribuent au fonds par l'intermédiaire de clauses négociées dans leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs effectuent des contributions équivalentes.

Pour consulter la liste des banques alimentaires recevant des contributions du Fonds humanitaire des Métallos en 2023, cliquez ici.

8 décembre 2023 à 16:40

