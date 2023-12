Activia, Cartier et Tefal figurent parmi les lauréats des 2023 - 2024 World Branding Awards





La 17e édition des World Branding Awards a mis à l'honneur le succès et les accomplissements de certaines des meilleures marques du monde en tant que lauréats nationaux, régionaux et mondiaux. Les 2023 - 2024 World Branding Awards ont vu plus de 1 500 marques de plus de 40 pays nominées pour le prix de « Marque de l'année ». Moins de 200 d'entre elles ont été désignées gagnantes.

La prestigieuse cérémonie de remise des prix s'est tenue au palais de Kensington, au Royaume-Uni. Celle-ci a accueilli plus de 100 invités du monde entier et a été animée par le célèbre présentateur de télévision David Croft.

Les lauréats mondiaux ayant fait preuve d'excellence et d'une image de marque irréprochable dans leur secteur incluent Yakult (Japon), CoCo (Taïwan), LURPAK (Danemark), Marriott International (États-Unis) et The Body Shop (Royaume-Uni).

Les lauréats français englobent Activia, Cartier, Sephora et Tefal. Parmi les autres lauréats nationaux figurent, entre autres, Boots (Royaume-Uni), City Chain (Hong Kong), Sukiya (Japon), Safaricom (Kenya), Sinar Mas Land (Indonésie), Blacklist Coffee Roasters (Australie), Getha (Malaisie), Tanduay (Philippines) et Fullon Hotels & Resorts (Taïwan).

Seules 14 marques ont été sélectionnées pour recevoir le prix régional cette année, dont Nippon Rent-A-Car (Japon), GIG (Koweït), MR.DIY (Malaisie), Optical 88 (Hong Kong), M-150 (Thaïlande), HECOM (Hong Kong) et VITADAY (Thaïlande). Ces marques ont été élues comme favorites des consommateurs dans quatre pays ou plus, parmi trois zones ou plus d'une région géographique spécifique.

« Il s'agit d'une célébration des efforts continus qui sont essentiels à la création de marques exceptionnelles. Les marques doivent se créer une image qui résonne et qui dure afin de rester pertinentes. Cela signifie non seulement créer une culture et une communauté autour de la marque grâce au marketing, mais aussi s'assurer que chaque génération continue à trouver la marque intéressante », déclare Richard Rowles, président du World Branding Forum.

Cette année, plus de 150 000 consommateurs ont participé au processus de nomination dans le monde entier. En moyenne, seulement cinq marques par pays sont lauréates, ce qui prouve que gagner un World Branding Award est un accomplissement remarquable.

Pour plus d'informations et la liste complète des gagnants, rendez-vous sur awards.brandingforum.org.

