Importante annonce du Syndicat des Métallos en appui aux travailleur.euse.s du secteur public





MONTRÉAL, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos, le plus grand syndicat du secteur privé au Québec, fera une annonce importante en appui aux travailleur.euse.s du secteur public lundi matin.

Le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux, fera cette annonce lors d'un point de presse à 7 h 30 au 2355 Pie-IX à Montréal, sur la ligne de piquetage devant l'école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle. Il sera accompagné de grévistes membres du Front commun du secteur public ainsi que de la FAE.

Point de presse

Lundi 11 décembre 7 h 30

Devant l'école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle

2355 boulevard Pie-IX

Montréal H1V 2E6

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60?000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

8 décembre 2023 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :