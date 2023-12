Montréal propose un vaste choix d'activités hivernales intérieures et extérieures pour tous les goûts cet hiver





MONTRÉAL, le 8 déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'offrir à sa population une programmation hivernale 2023-2024 diversifiée et inclusive, qui saura combler la population montréalaise en offrant des activités pour tous les goûts, gratuites ou à faibles coûts tout l'hiver.

De nombreuses activités de plein air et culturelles, extérieures et intérieures, sont prévues pour le plus grand plaisir de tous. Peu importe les conditions météo, les parcs de quartier, les grands parcs et les parcs-nature, les bibliothèques ainsi que les Maisons de la culture ont tout ce qu'il faut pour permettre aux petits comme aux grands de profiter de l'hiver.

Le plein air en plein coeur de la ville

La Ville de Montréal propose plusieurs activités parcs-nature devenus blancs comme la randonnée, la raquette et le fatbike. Également, le concours de bonhomme de neige revient pour une 4e année du 10 janvier au 10 mars. C'est le moment d'émerveiller la famille et les voisins avec une touche de créativité! Sans oublier les patinoires réfrigérées, comme celle située sur l'Esplanade Tranquille, ou celle du parc du Mont-Royal qui permettent de pratiquer le patin sur glace indépendamment du point du congélation.

Une programmation culturelle variée et des activités intérieures divertissantes

Lorsque la température est moins clémente, les bains libres dans les piscines municipales de quartier ou encore le TAZ sont des sorties de choix pour se dégourdir les jambes. Théâtre, cinéma, concerts, expositions, spectacles pour toute la famille, les Maisons de la culture vous offrent une riche programmation à faible coût, voire même gratuite, pour passer de bons moments et vous émouvoir. Le tout nouveau MEM - Centre des mémoires montréalaises est également à voir avec ses nombreuses expositions. Le réseau des bibliothèques de Montréal offre aussi une multitude de loisirs ludiques tels que des activités de jeux vidéo variés sur console ou des après-midis de jeux de société et ce gratuitement.

La Ville de Montréal invite les gens à consulter son site Internet afin de s'informer sur les différentes activités extérieures et intérieures et sur les conditions des sites hivernaux avant de se déplacer. Afin de rester informé en tout temps, abonnez-vous à l'infolettre!

