INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement d'un programme visant la redynamisation des territoires





QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, accompagné de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, ainsi que le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, accompagné du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, invitent les représentants des médias au lancement d'un programme visant la redynamisation des territoires.

Deux annonces auront lieu au même moment, dans deux des 25 MRC concernées par ce nouveau programme.

Date : Le 11 décembre 2023 Heure : 10 h 30

Lieu de la conférence de presse du ministre Fitzgibbon : Péribonka

Lieu de la conférence de presse du ministre Skeete : Sainte-Anne-des-Monts

Les journalistes qui souhaitent confirmer leur présence doivent obligatoirement indiquer à quelle conférence de presse ils prévoient assister et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante avant 9 h le 11 décembre 2023 : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

8 décembre 2023 à 14:00

