Un territoire pour nourrir le Québec - Québec lance le troisième fascicule de la Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles





QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance le troisième et dernier fascicule de la Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles - Agir pour nourrir le Québec de demain. Cette troisième étape d'une consultation qui vise à recueillir les idées, commentaires et pistes de solution des intervenants des secteurs agricole, municipal et environnemental ainsi que de la population en général s'échelonnera sur 45 jours et portera sur la propriété foncière agricole et l'accès aux terres.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le troisième fascicule, disponible sur le site de la consultation, brosse un portrait de la situation concernant la propriété et l'accessibilité des terres agricoles au Québec et contient des pistes de réflexion ainsi que des questions pour alimenter le dialogue. Il traite principalement :

- de l'état et de l'évolution de la propriété de ces terres, autant en territoire privé qu'en territoire public;

- de la hausse de leur valeur et de l'accès à la terre pour la relève agricole;

- des acquisitions de terres agricoles et de la présence de propriétaires non résidents du Québec.

Cette étape se conclura avec la tenue, cet hiver, d'un webinaire qui réunira les principaux intervenants concernés et qui permettra d'approfondir certains sujets déterminants.

Citations :

« Les défis liés à l'accès aux terres agricoles sont au coeur de la consultation nationale que nous avons lancée en juin dernier. Il faut agir afin de s'assurer que les producteurs et productrices pourront cultiver les terres et nourrir le Québec de demain. C'est en rassemblant toutes les bonnes idées que nous favoriserons une plus grande autonomie alimentaire durable. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La consultation nous permet d'entendre une pluralité de points de vue ainsi que de connaître les attentes et les besoins concrets de la communauté agricole et des habitants de chacune des régions. Il est important de moderniser le régime de protection du territoire agricole et de favoriser la mise en valeur du territoire par les activités agricoles en conciliant les impératifs de toutes les parties pour arriver à bâtir des milieux de vie durables et propices à l'essor du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Une tournée régionale aura lieu à compter du 12 décembre pour recueillir les préoccupations, les commentaires et les propositions des acteurs agricoles, municipaux et environnementaux. De plus, la production d'un rapport synthèse est planifiée en mars 2024 en prévision d'une journée d'échanges qui aura lieu au printemps prochain dans l'objectif de dégager des consensus sur les orientations à privilégier par le gouvernement.

Cette consultation nationale vise à moderniser le régime de protection du territoire agricole et à favoriser la mise en valeur du territoire par les activités agricoles. Elle s'inscrit dans l'objectif 5 du plan de mise en oeuvre de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire (PNAAT) ? Mieux habiter et bâtir notre territoire du gouvernement du Québec, et répond à l'action spécifique 5.1, qui est de consulter sur la protection et la mise en valeur du territoire agricole.

du gouvernement du Québec, et répond à l'action spécifique 5.1, qui est de consulter sur la protection et la mise en valeur du territoire agricole. Doté d'une enveloppe de 360,4 millions de dollars pour la période 2023-2027, le plan de mise en oeuvre de la PNAAT permettra, en modernisant les pratiques et les outils en architecture et en aménagement du territoire, d'offrir des milieux de vie encore plus complets, conviviaux et durables à tous les Québécois et Québécoises. Fruit de la collaboration de 23 ministères et organismes, il guidera l'action collective et favorisera la mise en place d'une démarche cohérente et coordonnée des nombreux acteurs concernés.

Quarante-cinq ans après l'adoption de la Loi sur la protection du territoire agricole (1978), cette nouvelle discussion nationale se veut rassembleuse, respectueuse des acquis du Québec, cohérente avec les autres chantiers du gouvernement, mais également lucide sur l'état actuel des choses.

Lien connexe :

Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://www.linkedin.com/company/ministere-d-a-d-p-e-d-l/

https://www.youtube.com/user/mapaquebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

8 décembre 2023 à 14:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :