Service Canada fait une mise à jour sur la performance du service de passeport en 10 jours au Centre Service Canada - Comox Valley





COURTENAY, BC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Service Canada continue de prioriser l'amélioration de la qualité, l'accessibilité et la rapidité du service de passeport. Grâce à l'expansion de l'offre du service de passeport en 10 jours au Centre Service Canada - Comox Valley, dans Courtenay, les Canadiens peuvent déposer leur demande en personne et recevoir le passeport en 10 jours ouvrables (excluant le temps de livraison par la poste) depuis le 23 août 2023. Les autres services de Service Canada comme les prestations d'assurance-emploi, les pensions et les numéros d'assurance sociale sont toujours offerts à ce centre. En date du 7 décembre 2023, le Centre Service Canada - Comox Valley a traité plus de 2 600 demandes de passeport.

Avec l'arrivée de la période des Fêtes, les Canadiens du nord et du centre de l'Île de Vancouver peuvent aussi se rendre à d'autres Centres Service Canada offrant le service en 20 jours, dont les centres de Campbell River, Port Alberni, Nanaimo et Duncan. S'ils ont besoin d'un passeport en moins de 10 jours ouvrables, ils doivent se rendre dans un bureau des passeports qui offre le service de cueillette urgent ou express, comme celui de Victoria, dans le Centre Bay. Pour plus de renseignements, les Canadiens peuvent consulter la page web Trouver un bureau de Service Canada

Depuis le 1er avril 2023, Service Canada traite presque tous les passeports dans les délais cibles de 10 et de 20 jours ouvrables, respectivement : de fait, environ 96 % des passeports sont émis conformément aux normes de service, quelle que soit la méthode de réception des demandes. Par ailleurs, depuis le lancement en mars, les Canadiens utilisent le Vérificateur de l'état d'une demande de passeport pour recevoir des mises à jour en temps réel de leurs demandes. À ce jour, plus de 1.6 million de Canadiens ont reçu une mise à jour en temps réel de l'état de leurs demandes.

« Service Canada modernise le Programme de passeport afin d'offrir les services que les Canadiens méritent. L'ajout du service de passeport en 10 jours ouvrables au bureau de Courtenay permet de simplifier le processus ainsi que d'offrir des services plus rapides et à proximité des résidents du Nord de l'Île de Vancouver. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

