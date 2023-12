Le groupe Yili est invité à faire part de ses nouvelles pratiques d'innovation lors du 20e congrès mondial des boissons à base d'eau





PERTH, Écosse, 5 décembre 2023 /CNW/ - Le 20e congrès mondial des boissons à base d'eau a eu lieu le 27 novembre à Gleneagles, en Écosse. Cet événement annuel de trois jours, considéré comme le forum le plus important et le plus influent de l'industrie mondiale des boissons à base d'eau, a rassemblé des innovateurs de calibre mondial pour célébrer les grandes réalisations de l'industrie et explorer les dernières tendances.

Le groupe Yili a été invité à exposer son point de vue sur le marché de l'eau potable de la région et à présenter ses efforts dans l'industrie des aliments sains. Gerrit Smit, directeur général du Yili Innovation Center Europe, a prononcé un discours-programme intitulé « Meeting the New Demands of Chinese Consumers » (Répondre aux nouvelles exigences des consommateurs chinois) et présenté la série INIKIN à base d'eau minérale volcanique.

Lors de la cérémonie de remise de prix mondial des boissons à base d'eau, un concours intense qui a attiré 155 participants du monde entier, les produits INIKIN de Yili se sont retrouvés parmi les finalistes dans trois catégories, notamment son thé infusé dans les catégories « Meilleure innovation technologique » et « Meilleure extension de marque », ainsi que sa bouteille sans encre dans la catégorie « Meilleure conception des emballages et des étiquettes. »

Trouver les meilleures sources d'eau

Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'importance d'une eau potable saine, Yili a lancé la première marque chinoise d'eau minérale volcanique en bouteille, INIKIN, en 2019.

Choisis avec soin suite à une étude de centaines de sources d'eau dans le monde, les produits INIKIN proviennent d'Arxan, une région montagneuse également connue comme étant « un bar naturel à oxygène », en raison de son taux de couverture forestière de 95 %, et des montagnes Changbai, l'une des trois principales sources d'eau minérale naturelle de la planète.

Filtrée par plusieurs couches de roches volcaniques, l'eau est riche en éléments minéraux volcaniques. La géologie unique permet également à l'eau d'avoir un aspect naturel et légèrement alcalin, une sensation en bouche lisse et un léger goût sucré.

Innovation du portefeuille de produits

Au cours de son discours, M. Smit a montré à l'auditoire comment une bouteille d'eau minérale naturelle pouvait se transformer en thé fraîchement préparé en seulement trois secondes.

Le thé infusé INIKIN est doté d'une technique brevetée qui permet de séparer la poudre de thé lyophilisé de l'eau, la première du genre en Chine. Lorsqu'on dévisse le capuchon, la poudre de thé contenue dans le capuchon tombe et se dissout dans l'eau en seulement trois secondes, créant une boisson fraîche sans sucre. « Comme l'indique le nom du produit, l'eau est aussi fraîche et délicieuse que si elle avait été infusée à la main », a déclaré M. Smit.

Après avoir goûté au thé infusé INIKIN, Richard Hall, président de Zenith Global et organisateur du congrès, a déclaré : « Je n'avais jamais essayé une boisson semblable. C'est vraiment une excellente idée. Je vous félicite pour votre titre de finaliste dans les deux catégories de la meilleure innovation technologique et de la meilleure extension de marque. »

Poursuite du développement durable

La conception de la bouteille sans encre INIKIN cadre avec l'engagement de Yili à soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies en protégeant les sources d'eau et la biodiversité.

L'environnement naturel de la source d'eau locale abrite plus de 3 000 animaux et plantes rares, qui ont inspiré la conception de la bouteille. La technologie laser est utilisée pour graver les étiquettes sur la bouteille afin de réduire l'utilisation d'encre et de combustibles fossiles et de faciliter le recyclage des emballages.

Clovis Thaumoux, responsable, Marché de l'emballage, chez Carbios, a salué la solution de développement durable de Yili, affirmant que « l'impression laser permet au produit de ne pas utiliser d'étiquettes et de consommer moins d'énergie. Yili agit pour la planète en réduisant votre empreinte carbone. C'est une technologie qui peut être utilisée sur tous les marchés. Nous avons un brillant avenir devant nous. »

