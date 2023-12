FONDS COMMUNS DE PLACEMENT MARQUEST INC. - FONDS DE LA SÉRIE EXPLORER DÉCLARE UN DIVIDENDE DÉTERMINÉ ET UN REGROUPEMENT DE PARTS





Fonds communs de placement Marquest Inc. (la " Société ") annonce des dividendes pour le Fonds Marquest Inc. de la série Explorer (le " Fonds "). La Société a déclaré des dividendes le 5 décembre 2023, payables le 13 décembre 2023, pour les montants suivants aux détenteurs de parts inscrits le 12 décembre 2023 :

Fonds communs de placement Marquest Inc. - Fonds de série Explorer, série A (MAV7100) - 0,15254 $ par part.

Fonds communs de placement Marquest Inc. - Fonds de série Explorer, série A/R (MAV7001) - 0,13831 $ par part.

Fonds communs de placement Marquest Inc. - Fonds de série Explorer, série F (MAV7011) - 0,14559 $ par part.

Les dividendes susmentionnés sont désignés comme des "dividendes déterminés" conformément au paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et à la législation provinciale correspondante.

Les dividendes seront automatiquement réinvestis en parts supplémentaires de la même série du Fonds, à moins qu'un détenteur de parts n'ait précédemment choisi par écrit de recevoir ces dividendes en espèces ; et les parts émises et en circulation seront consolidées de sorte que le nombre de parts demeure inchangé par rapport au nombre de parts en circulation immédiatement avant le paiement du dividende. Par conséquent, la valeur nette par part ne changera pas de manière significative en raison du dividende et de la consolidation des parts qui s'ensuivra.

La Société encourage tous les détenteurs de parts du Fonds à consulter leurs conseillers financiers pour comprendre les implications financières et fiscales associées aux dividendes ou à contacter leur bureau local de l'Agence du revenu du Canada ou les autorités fiscales provinciales, le cas échéant.

Fonds de placement Marquest Inc. est une société de placement à capital variable qui offre actuellement des actions de série A, de série A/R et de série F du Fonds de placement Marquest Inc. - Fonds de la série Explorer.

À PROPOS DU GESTIONNAIRE DU FONDS D'INVESTISSEMENT

Marquest gestion d'actifs Inc. est responsable de l'ensemble des activités et des opérations de Fonds communs de placement Marquest Inc. - Fonds de la série Explorer. Pour obtenir des informations sur Marquest gestion d'actifs Inc., veuillez consulter notre site web www.marquest.ca.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service à la clientèle par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 1-888-964-3533.

Avis sur les déclarations prospectives :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la Société et le Fonds. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que " planifie ", " est attendu ", " s'attend à ", " prévu ", " a l'intention ", " envisage ", " anticipe ", " croit ", " propose " ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats " peuvent ", " pourraient ", " seraient ", " pourraient " ou " seront " pris, se produisent ou sont atteints. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles du gestionnaire et reposent sur des hypothèses et sont soumises à des risques et à des incertitudes. Bien que le gestionnaire estime que les hypothèses qui sous-tendent ces déclarations sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les événements et circonstances prospectifs dont il est question dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire à certaines dates précises ou ne pas se produire du tout, et pourraient différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes affectant le Fonds. Bien que le gestionnaire ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, le gestionnaire n'est pas tenu d'actualiser ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Avertissement:

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des titres. Le présent communiqué est fourni à titre d'information uniquement. Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières ne s'est prononcée sur la qualité des parts du Fonds commun de placement Marquest Inc. - Fonds de la série Explorer, et toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction. Les parts de Marquest Mutual Fund Inc. - Fonds de la série Explorer offertes en vertu du prospectus simplifié ne sont pas enregistrées auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et ne sont vendues aux États-Unis qu'en vertu d'exemptions d'enregistrement.

5 décembre 2023 à 18:30

