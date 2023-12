Gestion d'actifs Tralucent ferme les marchés





TORONTO, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Bill Siddiqui, président de Gestion d'actifs Tralucent (Tralucent), et des membres de son équipe se sont joints à Keith Wu, chef des produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), pour fermer les marchés et souligner le lancement du fonds Tralucent Global Alt (Long/Short) Equity Fund (TSX : TGAF) par le plus récent émetteur de FNB au Canada.

Tralucent est, depuis 2008, une société de gestion d'actifs au service des personnes qui ont un horizon de placements à long terme. Tralucent cible les actions de sociétés mondiales concurrentielles et novatrices de haute qualité à prix raisonnable. En mars 2020, Tralucent a lancé le fonds Tralucent Global Alt (Long/Short) Equity Fund (le Fonds), offert aux termes d'une notice d'offre de placement privé. Le Fonds a été finaliste dans deux catégories aux 2023 Canadian Hedge Fund Awards, soit celle du meilleur rendement sur un an et celle du meilleur ratio de Sharpe sur trois ans. Le 16 novembre 2023, Tralucent a lancé le FNB inscrit à la TSX sous le symbole TGAF dont les titres sont disponibles à l'achat pour quiconque a accès à la TSX.

