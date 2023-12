Président de CSG : La qualité de l'approvisionnement en énergie dans la Grande Baie de Chine élève la région au rang de chef de file mondial





GUANGZHOU, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Un rapport de Xinhuanet Amérique du Nord : Meng Zhenping, président de China Southern Power Grid (CSG) Co.,Ltd, a déclaré lors de la cérémonie de publication du rapport et du séminaire du groupe de réflexion du cinquième Sommet mondial des médias, le 4 décembre, que la qualité de l'approvisionnement en énergie dans la région de la Grande Baie avait atteint le plus haut niveau au monde et stimulé le développement de la région, favorisant la construction de 19 autoroutes et la transmission cumulative de plus de trois billions de kilowattheures.

Sur le thème « Boosting Global Confidence and Promoting Media Development » (Renforcer la confiance dans le monde et promouvoir le développement des médias), le 5e Sommet mondial des médias a tenu sa cérémonie d'ouverture et une session plénière le 3 décembre, à Nansha, Guangzhou, de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Plus de 450 représentants de 197 médias grand public, de groupes de réflexion, d'organismes gouvernementaux, d'ambassades et de consulats en Chine, ainsi que d'organismes des Nations Unies et d'organisations internationales de 101 pays et régions ont participé au sommet.

Meng Zhenping a prononcé un discours lors de la cérémonie de diffusion du rapport et du séminaire du groupe de réflexion. Il a ajouté que China Southern Power Grid assume pleinement son rôle de plateforme pour les grands réseaux électriques et de centre névralgique de la filière énergétique, réalise l'allocation optimale des ressources dans une gamme plus large et avec une plus grande efficacité, soutient la production d'électricité à grande échelle et une grande partie de l'accès aux nouvelles sources d'énergie, met en oeuvre un système d'approvisionnement en énergie diversifié qui couvre le vent, l'eau, le feu, l'énergie nucléaire et d'autres sources d'alimentation, et construit l'un des réseaux électriques à la fine pointe les plus complexes au monde, affichant le plus haut pourcentage d'énergie propre et favorisant une exploitation sûre et stable à long terme. CSG a également réussi à assurer une exploitation sûre et stable à long terme.

Avec un million de kilomètres carrés d'alimentation en énergie pour une population de 272 millions d'habitants, la consommation d'électricité a atteint 1,47 billion de kilowattheures l'année dernière. À l'heure actuelle, la durée annuelle moyenne des pannes d'électricité dans neuf villes de la province du Guangdong est inférieure à une heure, et la capacité installée d'énergie propre dans la région de la Grande Baie dépasse 72 millions de kilowatts, ce qui représente 67,8 % de la capacité totale installée.

« CSG a renforcé l'innovation scientifique et technologique », a déclaré Meng Zhenping, ajoutant que l'entreprise continuera de mettre de l'avant le réseau numérique et la numérisation pour promouvoir la construction d'un nouveau type de réseau électrique et d'une filière énergétique nouveau genre, et que le modèle d'alimentation en électricité propre prend forme.

