La mission commerciale canadienne exclusivement féminine de la FAP Canada en Corée du Sud et en Thaïlande est réussie et se termine sur une note positive





TORONTO, 05 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'événement de la Fondation Asie Pacifique du Canada Vivre plus intelligemment : La mission commerciale exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud et en Thaïlande s'est terminée sur une note positive le 1er décembre avec la signature de deux protocoles d'entente de grande valeur par une entreprise déléguée, 216 réunions interentreprises avec des partenaires asiatiques et un engagement avec 336 entreprises et organismes en Corée du Sud et en Thaïlande.



La mission, se déroulant dans le cadre de la série de missions 2023-2025 de la Fondation, soit Nord-Est X Sud-Est : Favoriser les partenariats entre le Canada et l'Asie, a marqué la septième occurrence de la série de missions commerciales exclusivement féminines en Asie de la FAP Canada et s'est concentrée sur les secteurs des technologies propres, des technologies de la santé et des TIC. Elle a mis en lumière les innovations que les femmes entrepreneures canadiennes apportent à ces secteurs en expansion dans les économies dynamiques de la Corée du Sud et de la Thaïlande, qui présentent des possibilités d'affaires pour les entreprises et les entrepreneurs canadiens.

La mission de six jours (Bangkok, du 26 au 28 novembre et Séoul, du 29 novembre au 1er décembre) a soutenu 21 déléguées canadiennes, y compris des représentantes de Lydia AI, une entreprise canadienne chef de file en intelligence artificielle (IA) dans la santé qui a signé des protocoles d'entente avec Hecto Data et Tobecon, deux sociétés technologiques sud-coréennes de premier plan, dans le cadre d'une collaboration visant à accroître le potentiel commercial de solutions optimisées par l'IA dans les secteurs des soins de santé et de l'assurance.

Les déléguées de la mission ont assisté à des conférences avec des conférenciers de haut niveau provenant du gouvernement, du monde des affaires et du monde universitaire du Canada, de la Corée du Sud et de la Thaïlande, et ont discuté de questions commerciales bilatérales et régionales, de l'inclusivité du genre dans l'économie avec pour objectif l'avancement économique des femmes, et le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME).

Les déléguées canadiennes ont notamment effectué des visites de sites dans les deux économies ciblées. En Corée du Sud, après avoir entendu les paroles inspirantes de la plus jeune PDG dans l'histoire de Naver Corporation, madame Choi Soo-yeon, ils ont visité Naver 1784, le deuxième siège de Naver, la principale plateforme de moteurs de recherche du Pays, afin d'en savoir plus sur l'avenir des capacités technologiques de l'entreprise de technologie. Lors de leur visite en Thaïlande, les dirigeantes d'entreprises canadiennes ont exploré Aspen Tree by The Forestias, une résidence pour personnes âgées novatrice intégrant des écosystèmes naturels dans la communauté. L'installation, dirigée par le Baycrest Hospital à Toronto, en Ontario, a présenté une co-innovation canado-thaïlandaise réussie en action.

Les résultats positifs de la mission commerciale exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud et en Thaïlande devraient se poursuivre, avec plus de 75 pour cent des liens interentreprises en Corée du Sud suscitant un intérêt à former ultérieurement des partenariats canado-asiatiques et plus de 90 pour cent des liens interentreprises à Bangkok manifestant un intérêt similaire, y compris une déléguée canadienne du secteur des technologies éducatives actuellement en négociation pour une acquisition en Thaïlande dans le cadre de la mission. La FAP Canada partagera davantage de détails sur ces partenariats sur son portail Web des missions commerciales féminines au cours des prochains mois.

La mission commerciale exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud et en Thaïlande a été généreusement soutenue par des contributions du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat grâce à Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Sara Wilshaw, déléguée commerciale en chef du Canada et sous-ministre adjointe, Développement du commerce international

« À titre de déléguée commerciale en chef à Affaires mondiales Canada, j'ai eu le privilège d'accompagner les remarquables femmes entrepreneures de la FAP Canada dans leur mission commerciale en Corée du Sud et en Thaïlande. Ces femmes se positionnent en tant que leaders exemplaires en matière d'innovation canadienne, particulièrement dans les domaines des technologies propres, des soins de santé et des TIC. J'ai bon espoir que notre engagement commun à soutenir les femmes entrepreneures renforcera nos relations commerciales primordiales avec la Corée du Sud et la Thaïlande, favorisant du même coup une meilleure collaboration dans la région indo-pacifique. Le gouvernement du Canada et le Service des délégués commerciaux du Canada demeurent déterminés à soutenir les aspirations des femmes de lancer, d'étendre et d'explorer les occasions d'affaires internationales, comme en témoigne cette importante mission commerciale. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec la Fondation Asie Pacifique du Canada pour aider les femmes entrepreneures canadiennes à solliciter nos importants partenaires en Asie. »

Christine Nakamura, vice-présidente de la FAP Canada, bureau central au Canada et directrice de mission.

« Félicitations aux inspirantes entrepreneures déléguées qui ont participé à la mission commerciale exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud et en Thaïlande! La FAP Canada est fière d'avoir mené cette passionnante initiative, soutenue par le gouvernement du Canada, pour présenter des femmes talentueuses dont les innovations peuvent apporter une contribution importante dans la résolution des principaux enjeux mondiaux d'aujourd'hui. J'aimerais sincèrement remercier tous les commanditaires, supporteurs, présentateurs et participants qui ont contribué à faire de cet événement un franc succès. J'ai hâte de voir les nouvelles relations nouées grâce à cet unique événement continuer à s'épanouir, créant de nouvelles occasions et de nouveaux partenariats pour les femmes entrepreneures sur les marchés dynamiques de la Thaïlande et de la Corée du Sud. »

