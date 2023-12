Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour la communauté 2SLGBTQIA+





QUÉBEC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Québec présente son comité de sages

« Le choix des membres qui composent le Comité de sages chargé de conseiller le gouvernement sur les enjeux de l'identité de genre est pour le moins questionnable.

Sans rien enlever aux qualités et aux compétences des personnes nommées, il aurait été avisé d'élargir la composition du comité en y invitant des experts de la question, un représentant de la jeune génération et un membre de la communauté LGBT. Pourquoi se limiter à seulement trois personnes pour une question aussi sensible?

Les 800 000$ octroyés au comité auraient été mieux investis au sein des organismes qui travaillent sans relâche pour soutenir les membres sur le terrain, au quotidien. »

-Jennifer Maccarone, porte-parole de l'opposition officielle pour la communauté 2SLGBTQIA+ et députée de Westmount-Saint-Louis

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

5 décembre 2023 à 15:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :