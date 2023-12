Le documentaire « Artisans à Shanghai » atteint plus d'un million de vues sur YouTube





SHANGHAI, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Les huit épisodes de la série documentaire « Artisans à Shanghai », produite par la Shanghai Art & Design Academy (SADA), ont été visionnés plus d'un million de fois sur sa chaîne YouTube officielle depuis sa sortie en octobre.

Les enseignants de la SADA ont passé six ans à diriger et à guider les élèves pour tourner et produire la série documentaire sur les histoires des maîtres du patrimoine culturel immatériel et leur processus complet de création de chefs-d'oeuvre, ainsi que la façon dont les technologies les plus récentes ont un impact sur l'artisanat traditionnel chinois, sous différents angles.

L'épisode « Artisans à Shanghai : Sculpture du jade » présente Zhao Picheng, professeur de sculpture du jade à la SADA. Il montre l'ensemble du processus de création. Il explique comment il recherche le jade, conçoit la sculpture et la réalise grâce à ses remarquables compétences.

Han Huizhi, directeur artistique du musée d'art Han Tianheng, est mis en vedette dans l'épisode « Artisans à Shanghai : Sculpture de la pierre à encre ». Il transmet l'idée que « l'artisanat d'aujourd'hui est l'exposition de demain ». On le suit dans la sélection des matériaux, la conception, la création et l'exposition des pierres à encre.

La technologie ayant un impact considérable sur l'artisanat traditionnel chinois à l'ère numérique, le documentaire met également l'accent sur la façon dont la technologie influence et même renforce l'artisanat dans l'épisode « Artisans à Shanghai : Le jumeau numérique. » L'équipe de production a interviewé Wang Caiyun, directeur de la sculpture de jade de la SADA et Xu Hao du Centre pour l'accumulation numérique et la communication culturelle des patrimoines immatériels, et a présenté comment l'artisanat de la sculpture du jade entre en collision avec les technologies numériques modernes.

« L'artisanat est l'un des moyens d'unir l'histoire et la culture d'une nation. Nous sommes honorés de présenter ce documentaire au public qui aime l'artisanat traditionnel dans le monde entier, et nous espérons aider plus de gens à comprendre et à se rapprocher des artistes chinois traditionnels, qui ont affûté leurs compétences avec le temps, et à apprécier le charme de la culture chinoise », a déclaré Lin Ying, directeur de la série de documentaires.

Le documentaire a été diffusé sur la télévision de Shanghai et la télévision éducative de Chine, et il a également été présenté à la 2023 Shanghai Education Expo en septembre et à la « Brilliant Arts and Crafts : Exposition du patrimoine culturel immatériel de Shanghai » en octobre au Musée national slovaque de Bratislava, qui faisait partie de l'exposition itinérante internationale des beaux-arts traditionnels chinois.

Pour plonger dans le monde captivant de l'artisanat traditionnel chinois, veuillez suivre YouTube@CraftArtistsinShanghai .

5 décembre 2023

