ExaGrid remporte 2 prix de l'industrie aux SDC Awards 2023





ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé de l'industrie, a annoncé aujourd'hui avoir reçu deux prix de l'industrie :

Innovation de l'année en matière de sauvegarde/d'archivage

Entreprise de stockage de l'année

Ces prix ont été annoncés à l'occasion de la 14e cérémonie de remise des SDC Awards, qui s'est tenue à Londres le 30 novembre 2023.

Les prix Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) reconnaissent l'innovation, l'expertise et la réussite du secteur informatique dans tout un éventail de disciplines clés : le stockage, la sécurité, le cloud, l'automatisation, la numérisation ? qui sont certains des éléments de base clés des entreprises numériques d'aujourd'hui se frayant un chemin dans leurs secteurs industriels choisis.

Les lauréats sont déterminés par un vote public. Les prix de cette année marquent la huitième année de distinction d'ExaGrid dans les SDC Awards (anciennement connus sous le nom de SVC Awards) et ExaGrid remporte le prix Entreprise de stockage de l'année pour la quatrième année consécutive.

Le stockage de sauvegarde hiérarchisé unique d'ExaGrid est la seule solution de stockage mise au point uniquement pour les sauvegardes, pour améliorer les performances de sauvegarde, les performances de restauration, l'évolutivité à mesure que les données augmentent, la sécurité, la récupération après rançongiciel, la reprise après sinistre et la rentabilité des sauvegardes, avec de faibles coûts au départ et sur le long terme. Toutes les autres solutions sont des solutions de stockage génériques ou des dispositifs de déduplication évolutifs en ligne. Au cours de l'année écoulée, la croissance d'ExaGrid s'est accélérée et la société a étoffé ses équipes de ventes et de support client dans le monde entier tout en conservant une trésorerie, un EBITDA et des pertes et profits positifs. ExaGrid accompagne plus de 4 000 organisations dans le monde, dans plus de 80 pays.

ExaGrid continue d'être reconnue pour ses dispositifs de stockage de sauvegarde hiérarchisé, décrochant sept prix de l'industrie en 2023 :

SDC Awards ? Innovation de l'année en matière de sauvegarde/d'archivage

SDC Awards ? Entreprise de stockage de l'année

Storage Awards "The Storries XX" ? Fournisseur de matériel de sauvegarde d'entreprise de l'année

Storage Awards "The Storries XX" ? Entreprise de stockage immuable de l'année

Network Computing Awards ? Produit testé sur banc de l'année ? Catégorie matériel

Network Computing Awards ? Entreprise de l'année

Network Computing Awards ? Produit de stockage de l'année

« Nous sommes honorés de la reconnaissance continue reçue pour notre stockage de sauvegarde hiérarchisé, et sommes reconnaissants à tous ceux qui ont voté pour nous, ainsi qu'à notre personnel, nos clients et nos partenaires de distribution pour leur soutien », a déclaré Bill Andrews, président et chef de la direction d'ExaGrid. « Nous sommes fiers d'avoir une nouvelle fois remporté le prix Entreprise de stockage de l'année, qui témoigne non seulement de la qualité de notre produit, mais aussi de notre support client de niveau expert, ainsi que de notre réussite et notre croissance en tant que société. Un grand merci à l'équipe des SDC Awards pour avoir organisé une magnifique soirée pour célébrer de nombreux leaders du secteur, et félicitations aux autres lauréats. »

À propos d'ExaGrid

Le système de stockage de sauvegarde hiérarchisé que fournit ExaGrid comporte une zone d'application unique sur cache disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid permet d'obtenir les sauvegardes, les restaurations et les récupérations de machines virtuelles instantanées les plus rapides. Le référentiel de conservation est associé au coût de conservation à long terme le moins élevé. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau par chariots élévateurs et l'obsolescence des produits. ExaGrid propose la seule approche de stockage de sauvegarde à deux paliers avec un niveau non orienté réseau, des suppressions retardées et des objets immuables à récupérer après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose de points de vente physiques et d'ingénieurs systèmes d'avant-vente dans les pays suivants : Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique , Pays nordiques, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et dans d'autres régions.

Retrouvez-nous à l'adresse exagrid.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent beaucoup moins de temps qu'avant dans nos témoignages de clients satisfaits. ExaGrid est fière de son score NPS supérieur à 81 !

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

