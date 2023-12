AVIS DE CONVOCATION - UNE MARCHE POUR LA RELÈVE AGRICOLE ET L'AVENIR DE NOS FERMES





QUÉBEC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Au cours du printemps dernier, la campagne Agriculture sous pression a été mise de l'avant par l'Union des producteurs agricoles (UPA) afin d'alerter les gouvernements sur l'urgence d'agir pour soutenir le secteur agricole dans un contexte de resserrement économique et d'inflation. À cette situation s'ajoute la météo chaotique de l'été qui a rendu les entreprises agricoles québécoises encore plus vulnérables et l'inquiétude est palpable auprès de nos membres.

À l'aube de son 100e anniversaire et en marge de son Congrès général annuel, l'UPA veut interpeller les gouvernements, les partenaires et les citoyens pour mettre en place des solutions afin d'assurer la pérennité des entreprises agricoles, la vitalité de nos régions ainsi que l'avenir alimentaire des Québécoises et Québécois. Pour que ce projet de société se réalise, il est primordial de placer les productrices et producteurs agricoles et forestiers au coeur de la solution et d'agir maintenant.

C'est dans cette optique que l'UPA tiendra une marche pour la relève agricole et l'avenir de nos fermes le mercredi 6 décembre 2023. Les marcheurs partiront du Centre des congrès de Québec et se rendront devant l'Assemblée nationale du Québec afin d'y déposer un manifeste à l'intention des parlementaires. Une mêlée de presse suivra les allocutions du président général de l'UPA, Martin Caron, et de la présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec, Julie Bissonnette.

Quoi : Marche pour la relève agricole et l'avenir de nos fermes Quand : Mercredi 6 décembre 2023 Départ : Centre des congrès de Québec, à 10 h Arrivée : Parterre de l'Assemblée nationale du Québec, vers 11 h Qui : Martin Caron, président général de l'UPA

Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec

