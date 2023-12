Déclaration de l'honorable François-Philippe Champagne sur les consultations au sujet de la modernisation du cadre règlementaire canadien régissant les activités spatiales





LONGUEUIL, QC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - L'Agence spatiale canadienne a publié aujourd'hui le rapport Ce que nous avons entendu : consultation des Canadiens sur un cadre règlementaire moderne régissant les activités spatiales. Y sont résumées par thèmes les observations faites lors de la consultation publique menée par l'Agence du 31 janvier au 4 avril 2023.

Cette consultation a été effectuée dans le cadre de l'examen que le gouvernement du Canada s'est engagé à réaliser dans Exploration, imagination, innovation : une nouvelle stratégie spatiale pour le Canada.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a déclaré ce qui suit.

« Le secteur spatial devient de plus en plus compétitif à mesure de l'accélération des progrès technologiques et de la multiplication des acteurs sur le marché spatial mondial. Le gouvernement du Canada s'est engagé à positionner le secteur spatial commercial du Canada de sorte qu'il contribue à la croissance de l'économie et à la création des emplois de l'avenir.

Réalisé par l'Agence spatiale canadienne en collaboration avec d'autres ministères, l'examen du cadre règlementaire canadien régissant les activités spatiales est certes une des façons de réaliser cet engagement. Le Canada peut devenir un leader parmi les partenaires internationaux. Grâce à cet examen, nous nous assurons que notre règlementation est en phase avec ce qui se passe dans le secteur spatial mondial, en évolution rapide et très innovateur, afin que l'industrie canadienne y soit concurrentielle.

Cette consultation a permis de mettre en lumière les besoins du secteur spatial canadien et les moyens dont dispose le gouvernement pour soutenir la croissance du secteur dans le nouveau contexte mondial. Je tiens à remercier tous les Canadiens qui ont participé au processus et dont le témoignage figure dans le rapport Ce que nous avons entendu publié aujourd'hui. »

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

5 décembre 2023 à 12:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :