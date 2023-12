ISX Financial lance la solution bancaire ouverte PaidBy® pour les commerçants Wix du Royaume-Uni.





LONDRES, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc, le développeur de PaidBy® ( www.paidbybank.com ), la plateforme de paiement bancaire ouverte spécialisée s'est associée à Wix.com Ltd (NASDAQ: WIX), une plateforme SaaS mondiale de premier plan pour créer, gérer et développer une présence en ligne. Grâce à ce partenariat, les commerçants Wix basés au Royaume-Uni ont accès à PaidBy®, un service de paiement bancaire ouvert, et leurs clients peuvent payer directement à partir de leur application bancaire actuelle ou de leur portail Web.

Le processus de paiement bancaire simple et sécurisé de PaidBy® aidera à améliorer les conversions des commerçants lors du paiement en offrant une expérience transparente, permettant aux clients d'effectuer des paiements en simplement trois étapes, le tout à partir de l'environnement de confiance de leur application bancaire ou de leur portail Web. PaidBy® commence par un système automatisé d'intégration en ligne, qui permet aux commerçants du Royaume-Uni de terminer leur intégration et de connaître leur entreprise en quelques minutes. Cela permet aux commerçants de consacrer moins de temps à l'intégration et plus de temps aux transactions.

PaidBy® utilise le réseau bancaire ouvert du Royaume-Uni, qui relie les plus grandes banques du Royaume-Uni, leur permettant de transférer de l'argent entre comptes en quelques secondes. Les mouvements de trésorerie jouent un rôle essentiel et les commerçants Wix au Royaume-Uni auront accès à leurs fonds le jour même. En éliminant le besoin de systèmes de cartes et de réseaux, PaidBy® offre une expérience harmonieuse aux commerçants et à leurs clients.

L'infrastructure de paiement PaidBy® permet des taux de conversion plus élevés avec moins de rétrofacturations dans un environnement plus sûr et plus sécurisé pour les commerçants et leurs clients.

Nikogiannis Karantzis, directeur général et PDG, a déclaré : « ISX Financial est ravie de s'associer à Wix, sur notre service d'orchestration bancaire ouvert complet qui concurrence le système de cartes en ligne. Cette application de masse de services bancaires ouverts couplée à des comptes marchands à code de tri émis par ISX et à un service de notification complet basé sur l'API est unique et innovante, et offrira de réels avantages aux clients et aux commerçants. Elle permet à tous de bénéficier de la facilité et de la flexibilité qui font la réputation de Wix.

« Nous découvrons constamment de nouvelles façons de soutenir nos commerçants afin de leur fournir des outils novateurs pour la croissance de leur entreprise. Cela leur permet d'étendre leur présence en ligne et de fournir un service exceptionnel à leurs clients », ont déclaré Volodymyr Tsukur et Amit Sagiv, co-directeurs de Wix Payments. « Nous sommes impatients de travailler avec PaidBy pour fournir des solutions bancaires ouvertes transparentes à nos commerçants britanniques.

Les commerçants bénéficieront du paiement le jour même sur leur compte ISX 365 jours par an, ce qui les aidera à livrer plus rapidement leurs produits et services à leurs clients. »

Pour en savoir plus sur PaidBy® pour les commerçants Wix, cliquez ici : www.paidbybank.com .

À propos d'ISX Financial :

ISX Financial EU PLC est une société « banktech » qui tire parti de sa propre technologie pour fournir des services financiers aux commerçants de l'EEE et du Royaume-Uni. La pile de paiements et l'infrastructure combinées de la société offrent une capacité complète de traitement des transactions bancaires, des opérations de change, des versements et des paiements de bout en bout. Les comptes IBAN multi-devises d'ISX Financial associés à l'ouverture bancaire instantanée de PaidBy® offrent aux commerçants une solution de paiement sur mesure pour atteindre tous les titulaires de comptes bancaires au Royaume-Uni ou dans l'EEE.

