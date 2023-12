China Daily : La technologie numérique aide les économies rurales à prospérer





La Chine construit l'infrastructure numérique de ses campagnes. La province du Yunnan offre une étude de cas sur la façon d'obtenir les meilleurs résultats.

BEIJING, le 5 déc. 2023 /CNW/ - La technologie joue un rôle essentiel dans la croissance économique. Les recherches de l'Union internationale des télécommunications indiquent qu'une augmentation de 10 % de la pénétration des services mobiles à large bande a entraîné une hausse moyenne de 1,5 % du PIB réel par habitant.

La mise en place d'une infrastructure numérique appropriée peut être utile aux économies rurales, comme celles de la province du Yunnan dans le Sud-Ouest de la Chine, où les exploitants locaux ont déployé des services de télécommunications universels, en étendant la 5G et la connectivité par fibre optique aux régions éloignées.

En tant que fournisseur d'infrastructure numérique, Huawei a contribué au développement numérique du Yunnan.

« Huawei et les exploitants locaux ont exploré des façons novatrices d'améliorer la couverture en milieu rural et de réduire ses coûts », a déclaré Lei Lei, directeur du service des transporteurs du Yunnan de Huawei.

Tourisme intelligent à Heshun

La ville Heshun de l'ancienne dysnastie des Ming, par exemple, est entièrement couverte par un réseau 5G.

Cela signifie que la voiture d'un visiteur peut être assignée à un lieu de stationnement optimal. Ainsi, les nouveaux visiteurs n'ont pas à s'inquiéter de se perdre. Grâce à un mini-programme WeChat, ils peuvent se déplacer, acheter des billets, trouver des restaurants, prendre des autobus et réserver des hôtels, entre autres.

L'administration urbaine peut recevoir des alarmes à partir de 50 points dans toute la ville pour intervenir en cas d'urgence.

L'infrastructure physique comporte également des renseignements intégrés. Les imprimantes photo automatiques permettent aux adeptes de la photographie de numériser un code QR et d'imprimer leurs instantanés sur place. Ailleurs, des bancs équipés de panneaux solaires et de prises électriques peuvent être utilisés pour recharger les téléphones intelligents et des fontaines intelligentes surveillent la qualité et le débit de l'eau.

Si vous êtes en visite en juillet, la réalité virtuelle et la technologie d'animation numérique 3D peuvent vous montrer à quoi ressemble Heshun dans la neige.

L'infrastructure numérique de Heshun lui permet également de protéger l'environnement naturel et ses sites d'importance historique au moyen de caméras de sécurité et d'un système de surveillance des incendies.

« De janvier à septembre, Tengchong a accueilli 13,37 millions de touristes et généré 17,1 milliards de yuans (2,4 milliards de dollars) en recettes touristiques, en hausse de 22 % et de 38 % respectivement par rapport à l'année précédente, a déclaré Chang Zaifei, directeur adjoint du bureau de la culture et du tourisme de Tengchong.

Prenons l'exemple de Heshun, plus de 4 000 résidents de la région ont augmenté leurs revenus grâce aux nouvelles possibilités économiques offertes par le tourisme, lesquelles ont été créées par la construction d'infrastructures numériques. »

