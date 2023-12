Lancement du forum de Liangzhu à Hangzhou dans l'est de la Chine





Le premier forum de Liangzhu, avec pour thème de « mettre en oeuvre l'initiative pour la civilisation mondiale, promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations », a été lancé le 3 décembre 2023 à Hangzhou, la capitale de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine.

Le forum, co-organisé par le ministère de la Culture et du Tourisme, le gouvernement populaire de la province du Zhejiang et l'Association culturelle internationale de Chine, a attiré plus de 300 invités internationaux de plus de 80 pays.

Des représentants étrangers des six grandes alliances internationales des villes de la route de la soie ont participé au forum. Tan Huism, directrice générale de la Bibliothèque nationale du Qatar et membre de l'Alliance internationale des bibliothèques de la route de la soie, a déclaré qu'elle croit que les perspectives des alliances sont brillantes parce que les membres sont désireux de partager et d'apprendre les uns des autres et de créer constamment de la valeur pour les communautés.

Divers événements ont été organisés au cours du forum, y compris des sous-forums sur le dialogue des jeunes sinologues dans la nouvelle ère : échanges entre les civilisations et apprentissage mutuel entre la Chine et le monde » et « Dialogue d'artistes chinois et internationaux : échange entre les civilisations et apprentissage mutuel ». Une exposition intitulée « Rendez-vous des artistes de la route de la soie » sera également organisée.

« Je suis allé au Mexique, en Égypte, en Italie et dans d'autres pays. Dans différents pays et différentes cultures, l'origine de l'art est liée à " l'amour". » Yu Xuhong, directeur du Musée de l'Académie des beaux-arts de Chine, a partagé avec le public les similitudes entre les cultures orientale et occidentale, « L'art est une langue internationale qui n'a pas besoin de traduction ».

« Je crois que si je peux comprendre le passé de la Chine, je peux aussi mieux comprendre le présent et l'avenir de la Chine. » Albert Tadeusz Kozik, de l'Université de Varsovie en Pologne, a dit que l'occasion de voir le grand patrimoine culturel de Liangzhu l'a aidé à mieux comprendre la culture chinoise ancienne.

Le professeur Lord Colin Renfrew, archéologue britannique, a fait l'éloge de Liangzhu, affirmant qu'il met en valeur la grande civilisation chinoise ancienne en parallèle avec d'autres civilisations anciennes comme la Mésopotamie, la vallée de l'Indus, les anciennes civilisations grecque, indienne et maya.

Le forum de Liangzhu est l'une des huit actions de la Chine visant à soutenir la construction de haute qualité et de haut niveau de la Belt and Road Initiative. Il vise à promouvoir la communication entre les peuples et à présenter au monde la richesse, l'ouverture et l'inclusion de la civilisation chinoise.

