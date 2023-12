L'université de Melbourne collabore avec Cognizant pour stimuler l'engagement des étudiants





Cognizant aide l'université de Melbourne à mettre en oeuvre la plateforme de données clients Tealium afin de personnaliser le parcours des étudiants et des anciens étudiants

TEANECK, New Jersey, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par l'université de Melbourne (UoM ou l'Université), une université internationale de premier plan avec une tradition d'excellence dans l'enseignement et la recherche, pour l'aider à mettre en oeuvre la plateforme de données clients Tealium (Customer Data Platform, CDP). L'université de Melbourne est régulièrement classée parmi les meilleures universités du monde.

L'université de Melbourne a confié à Cognizant le mandat de soutenir la création d'expériences personnalisées et alimentées par les données pour les étudiants, le personnel et les anciens étudiants, dans le but de renforcer l'engagement de ses membres.

Ai Lin Choo Macdonald, directrice générale des communications et du marketing (par intérim) de l'université de Melbourne, a expliqué que la CDP est conçue pour permettre aux membres de l'UoM de bénéficier de contenu et d'expériences pertinentes en fonction de leurs intentions et de ce que l'on sait d'eux, afin de susciter un engagement plus profond et continu avec l'université.

« Alors que nous ne cessons d'entreprendre des processus de transformation numérique, nous avons la possibilité d'améliorer l'expérience des étudiants. Nous pensons que ce parcours se révèlera inestimable pour l'université, les étudiants et les anciens étudiants, car il nous permettra de mettre en place des voies de communication sur mesure, en fonction des besoins individuels. »

« Dans le cadre de cette transformation, notre mission est de communiquer efficacement avec les anciens étudiants, les étudiants actuels, et même les futurs étudiants, en les aidant à s'engager auprès de l'UoM comme ils le souhaitent. »

À propos de cette collaboration, Kristen Anderson, directrice de la modernisation du marketing chez Cognizant, a souligné que l'entreprise était ravie de travailler avec l'université de Melbourne.

« Nous nous réjouissons de collaborer à nouveau avec l'une des plus prestigieuses universités d'Australie. Et grâce à la mise en oeuvre de la CDP Tealium, nous sommes impatients d'aider l'UoM à améliorer l'engagement de ses étudiants, de ses anciens étudiants et de sa communauté. »

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réinventer leurs processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans un monde qui évolue rapidement. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg

5 décembre 2023 à 10:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :