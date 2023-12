LE FONDS QUÉBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS FINANCÉS PAR LES PROGRAMMES D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE ET À L'EXPORTATION





MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 2 octobre 2023, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 47e ronde de financement de son Programme d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de plus de 1,5 millions $.

De ce montant, 200 000 $ a été accordé à un projet pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles. Le producteur de ce projet est Carpediem Film & TV inc. Le télédiffuseur qui investit dans le développement de ce projet est la Société Radio-Canada. Pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor investira, pour cette ronde, une somme de 1 340 489 $ et le FMC une somme de 373 333 $, pour un investissement global totalisant 1 713 822 $. Cinq projets de séries de fiction et un projet de série documentaire ont été sélectionnés et se partageront l'investissement du Fonds Québecor. Les producteurs de ces projets sont Encore Télévision inc. (distributeur international : Encore Télévision - Distribution inc.), Trio Orange inc. (distributeur international : Trio Orange international inc.), Les Productions Sovimage inc., Aetios Productions inc., Zone3 inc. et PVP Média inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : Groupe TVA, Bell Média, Société Radio-Canada, et TV5 Québec Canada. L'investissement du FMC sera partagé par quatre de ces productions.

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 377 projets touchant 97 producteurs, 49 diffuseurs canadiens et 59 diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant près de 103 millions $. Depuis le printemps 2017, pour ses trois volets, le Fonds Québecor a soutenu jusqu'à maintenant des émissions documentaires à hauteur de 19%, des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 19%, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 17% et des émissions dramatiques à hauteur de 45%.

Avec cette ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 12,7 millions $, à des projets de création touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables de plus de 12,8 millions $ et le FMC de 5,4 millions $, totalisant plus de 18,2 millions $. Ces investissements permettent à des producteurs québécois d'augmenter la valeur des émissions de fiction et documentaires de langue française afin de conquérir le marché international.

Par ailleurs, grâce au Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor et le Fonds des médias du Canada soutiennent également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Pour cette 24e ronde, le Fonds Québecor investit une part de 400 000 $ et le FMC, une part de 200 000 $, pour un investissement global totalisant 600 000 $ dans deux modèles d'affaires des entreprises suivantes : PVP Distribution inc. et Casablanca Distribution inc. Une somme globale de plus de 12 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 52 modèles d'affaires d'exportation avec 32 entreprises partenaires. Par le partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), celui-ci a investi, en plus, une somme totalisant 3,8 millions $ depuis 2017.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR LE PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

SÉRIES DE FICTION

L'Affaire Corbeau

Encore Télévision inc. Distributeur international : Encore Télévision - Distribution inc. Télédiffuseur canadien : Groupe TVA Partenariat avec le FMC



Au printemps 2024, la ville de Lévis est frappée par une série de meurtres. Au fil d'une enquête troublante, les enquêtrices Judith et Clémence réalisent qu'elles ont affaire à une femme qui s'inspire de la célèbre légende de La Corriveau... Mais tous ces crimes sont-ils vraiment l'oeuvre d'une meurtrière?

Empathie

Trio Orange inc. Distributeur international : Trio Orange international inc. Télédiffuseur canadien : Bell Média Partenariat avec le FMC



La série « Empathie » fait une incursion dans un institut psychiatrique carcéral. On suit Suzanne psychiatre et criminologue qui recommence à travailler après deux ans d'absence, à l'Institut psychiatrique Mont?Royal, où elle y traitera les plus grands cas psychiatriques du pays.

L'Empereur - saison 2

Productions Sovimage inc. Télédiffuseur canadien : Bell Média Partenariat avec le FMC



Le procès de Manuela contre Christian Savard est en cours. Rosie décidera-t-elle, à son tour, de parler? Christian n'est pas au bout de ses ressources. Saura-t-on enfin quel démon l'habite? Que faudra-t-il pour que le règne de l'Empereur prenne fin?

Les Armes

Aetios Productions inc. Télédiffuseur canadien : Groupe TVA



Le décès accidentel d'un soldat d'élite en plein entrainement plonge la Base des Forces Armées de Kanawata dans la tourmente. Sommé de prendre en charge une compagnie d'infanterie en pleine crise, un jeune officier intègre et méritant effectue des découvertes qui mettent à mal sa loyauté et son engagement.

Splendeur et influence

Zone3 inc. Télédiffuseur canadien : Société Radio-Canada



Quand un groupe de jeunes influenceurs un peu narcissiques, un peu naïfs et un peu épilés se retrouvent dans une télé-réalité créée et animée par une productrice un peu narcissique, un peu manipulatrice et un peu has-been.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

Nature symphonique

PVP Média inc. Télédiffuseur canadien: TV5 Québec Canada Partenariat avec le FMC



Nature symphonique rend hommage au territoire canadien, ses habitants, sa faune et sa flore, et donne envie d'explorer davantage ses quatre saisons. Parfois seulement en images et en musique symphonique, cette oeuvre singulière promet une immersion inspirante au coeur de notre patrimoine.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, une entreprise de Québecor Média inc. qui verse des redevances annuelles de plus de 5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total près de 135 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le mardi 2 avril 2024 et celle pour le Programme d'aide à la production cinématographique aura lieu le mardi 23 janvier 2024, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter fondsquebecor.ca.

À propos du FMC

Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de contenus canadiens et d'applications pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l'innovation de l'industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et en encourageant l'accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Le FMC reçoit des fonds du gouvernement du Canada et des distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par IP du pays. Visitez le site cmf-fmc.ca/fr pour davantage d'information.

5 décembre 2023

