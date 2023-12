Amplio Stratégies offre une commandite à l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants (ACEE) du Québec pour soutenir la relève entrepreneuriale





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 5 Décembre 2023 / Amplio Stratégies est heureuse d'annoncer un partenariat exceptionnel avec l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants (ACEE) du Québec. Dans le cadre de cette collaboration, Amplio Stratégies offrira un accès gratuit à son Campus Amplioaux participants du CLQ2023 de l'ACEE pour une période d'un an".

L'objectif de ce partenariat stratégique est de soutenir l'entrepreneuriat et la relève au Québec en offrant aux membres de l'ACEE un accès privilégié à une plateforme de formation. Le Campus Amplio offre une variété de cours, de ressources et d'outils essentiels au développement des compétences entrepreneuriales et au renforcement des entreprises. Grâce à cette initiative, la nouvelle génération d'entrepreneur.es du Québec aura accès à une formation de pointe qui stimulera leur croissance professionnelle et contribuera au succès économique de la province.

Philippe Richard Bertrand, Président et chef de mission d'Amplio Stratégies, a exprimé son enthousiasme concernant ce partenariat significatif : "Nous sommes ravis de nous associer à l'ACEE pour soutenir le développement des compétences des entrepreneurs québécois. Chez Amplio Stratégies, nous croyons fermement que l'éducation et la formation jouent un rôle clé dans le développement des entreprises et des leaders de demain. Ce partenariat nous permettra de contribuer de manière proactive à l'épanouissement de l'entrepreneuriat au Québec et d'aider la relève à prospérer."

Pour les membres de l'ACEE, cet accès gratuit au Campus Amplio représente une opportunité inestimable de perfectionner leurs compétences, d'explorer de nouvelles perspectives et de développer leurs réseaux professionnels. Les formations offertes sur la plateforme couvrent un large éventail de sujets liés à la gestion d'entreprise, au leadership, à la planification stratégique et à bien d'autres domaines essentiels pour le succès dans le monde des affaires.

Le partenariat entre Amplio Stratégies et l'ACEE marque une étape cruciale dans le soutien à l'entrepreneuriat québécois et dans la promotion de l'éducation et de la formation en affaires. Les deux organisations partagent la conviction que l'investissement dans le développement des compétences entrepreneuriales est un pilier essentiel de la prospérité économique et de la croissance au Québec.

À propos d' Amplio Stratégies

Amplio Stratégies est une entreprise qui conseille les entreprises et les organisations afin qu'elles puissent croître de façon durable et saine. Elle forme et accompagne les dirigeants et employés à créer une culture de croissance grâce à la mise en place de stratégies et de processus qui mobilisent l'ensemble des équipes à être plus performantes, notamment à travers le campusamplio.com.

À propos de l'ACEE du Québec

La mission principale de l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants (ACEE) du Québec est de contribuer au développement de la nouvelle génération de leaders par la promotion des valeurs entrepreneuriales, et ce, à travers la création et le soutien de clubs d'entrepreneurs étudiants au niveau postsecondaire.

