Air Canada facilite la découverte de l'Europe en offrant des correspondances pratiques entre l'avion et le train





Des correspondances intermodales pratiques aux aéroports seront proposées avec SNCF Voyageurs en France , Deutsche Bahn en Allemagne, Chemins de fer fédéraux en Suisse et ÖBB en Autriche, au moment de la réservation de vols

Le lancement de ces nouvelles offres intermodales facilite l'accès à une multitude de destinations attrayantes

Le transport ferroviaire offre des options de transport durable vers les principales destinations européennes

MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'ajout de nouvelles options de réservation qui permettront à ses clients d'effectuer des correspondances ferroviaires au départ d'aéroports européens avec les quatre principaux réseaux ferroviaires de transport de passagers, et de faciliter ainsi la découverte du continent. Grâce à de nouveaux partenariats ferroviaires et de distribution, les clients d'Air Canada ont désormais la possibilité, lorsqu'ils achètent un vol, de réserver facilement des voyages en train pour une multitude de destinations en France, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, et de créer ainsi un itinéraire de voyage continu.

« À titre de transporteur aérien international, Air Canada se distingue par son excellence dans son domaine, mais nous sommes également conscients que les correspondances intermodales peuvent enrichir une expérience de voyage en la rendant plus commode, tout en favorisant le développement durable, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Les correspondances sans tracas que nous offrons entre les aéroports et les réseaux ferroviaires nationaux de France, d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche créent des plaques tournantes intermodales qui permettent à nos clients de se rendre dans les gares des grandes villes et des destinations les plus prisées de ces pays. De plus, le fait de faciliter l'utilisation du transport ferroviaire pour les segments court-courriers de nos clients nous permet d'offrir des options de voyage durables pour visiter l'Europe. »

Avec le lancement de l'initiative intermodale d'Air Canada en Europe, les clients qui achètent un vol d'Air Canada peuvent désormais réserver au même moment un voyage en train au départ d'un aéroport européen. Grâce au partenariat d'Air Canada avec Lufthansa Group pour son produit Lufthansa Express Rail et à ses nouvelles collaborations avec AccesRail et WorldTicket, les clients d'Air Canada peuvent profiter d'un processus de réservation simplifié pour créer un itinéraire de voyage sans heurt qui leur permettra de combiner leur vol avec des voyages en train exploités par le réseau de trains à grande vitesse de la SNCF Voyageurs en France, par Deutsche Bahn en Allemagne, par Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ou par Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB).

Pour plus de commodité, les clients peuvent s'enregistrer pour tous les segments de leur voyage avant leur départ, ce qui leur évite d'avoir à se procurer un billet de train à la gare. De plus, en cas de perturbation de leur vol, ils pourront obtenir une nouvelle réservation pour leur trajet en avion et en train, ce qui leur assurera une certaine tranquillité d'esprit.

Correspondances entre l'avion et le train

France : Grâce à un accord d'exploitation à code multiple avec SNCF Voyageurs, les clients ont la possibilité d'acheter un seul et même billet leur permettant de faire correspondance entre l'aéroport Paris -Charles-de-Gaulle et jusqu'à 22 destinations au choix dans toute la France , desservies par les trains à grande vitesse de SNCF Voyageurs, notamment Nantes , Bordeaux , Marseille et Strasbourg .

Grâce à un accord d'exploitation à code multiple avec SNCF Voyageurs, les clients ont la possibilité d'acheter un seul et même billet leur permettant de faire correspondance entre l'aéroport -Charles-de-Gaulle et jusqu'à 22 destinations au choix dans toute la , desservies par les trains à grande vitesse de SNCF Voyageurs, notamment , , et . Allemagne : Air Canada renforce les liaisons ferroviaires intermodales déjà établies avec Lufthansa Express Rail, qui dessert 24 gares en Allemagne au départ de l'aéroport de Francfort, par l'intermédiaire du réseau ferroviaire Deutsche Bahn, partenaire intermodal Star Alliance . À la suite de l'annonce d'aujourd'hui, les clients disposent désormais d'options élargies pour se rendre dans plus de 5 600 gares ferroviaires réparties dans tout le pays en utilisant les produits Rail&Fly de Deutsche Bahn au départ de Francfort et de Munich . En août 2022, Deutsche Bahn est devenu un partenaire intermodal Star Alliance , le premier partenaire non aérien des principales alliances, et Air Canada prévoit lancer une exploitation à code multiple avec les chemins de fer allemands en 2024 par l'intermédiaire de Lufthansa Express Rail, offrant ainsi aux clients des avantages accrus.

: Air Canada renforce les liaisons ferroviaires intermodales déjà établies avec Lufthansa Express Rail, qui dessert 24 gares en Allemagne au départ de l'aéroport de Francfort, par l'intermédiaire du réseau ferroviaire Deutsche Bahn, partenaire intermodal . À la suite de l'annonce d'aujourd'hui, les clients disposent désormais d'options élargies pour se rendre dans plus de 5 600 gares ferroviaires réparties dans tout le pays en utilisant les produits Rail&Fly de Deutsche Bahn au départ de Francfort et de . En août 2022, Deutsche Bahn est devenu un partenaire intermodal , le premier partenaire non aérien des principales alliances, et Air Canada prévoit lancer une exploitation à code multiple avec les chemins de fer allemands en 2024 par l'intermédiaire de Lufthansa Express Rail, offrant ainsi aux clients des avantages accrus. Suisse : Les clients d'Air Canada se rendant à Zurich ou à Genève peuvent dorénavant prendre une correspondance ferroviaire à l'aéroport pour rejoindre jusqu'à onze gares des CFF en Suisse, notamment dans des destinations prisées comme Bâle et Lucerne.

Les clients d'Air Canada se rendant à ou à Genève peuvent dorénavant prendre une correspondance ferroviaire à l'aéroport pour rejoindre jusqu'à onze gares des CFF en Suisse, notamment dans des destinations prisées comme Bâle et Lucerne. Autriche : Les services de l'ÖBB sont désormais offerts au départ de l'aéroport de Vienne à destination de neuf gares ferroviaires en Autriche, dont Linz, Salzbourg et Innsbruck.

Pour de plus amples renseignements, notamment sur le processus de réservation simplifié, les itinéraires et les destinations offertes, et pour toute autre information importante, veuillez consulter la page www.aircanada.com.

Le portefeuille de partenariats d'Air Canada ayant doublé au cours de la dernière décennie, avec trois accords de coentreprise, 39 exploitations à code multiple, 120 liaisons interlignes et quatre options ferroviaires intermodales dans l'écosystème du transport, pour plus de 1 200 destinations, les clients disposent aujourd'hui d'un éventail diversifié d'options de voyage.

Air Canada en Europe pour l'été 2024

Air Canada a dévoilé son offre de vols internationaux enrichie pour l'été 2024. La société aérienne prévoit fonctionner l'année prochaine à 100 % de sa capacité transatlantique par rapport à la période de pointe de l'été 2019, et tirer pleinement parti de la reprise vigoureuse au sein de son plus grand marché international. À l'été 2024, Air Canada sera le principal transporteur canadien pour les vols transatlantiques grâce à ses 53 liaisons à destination de 31 villes en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde. Les plaques tournantes de Toronto et de Montréal occuperont respectivement les troisième et cinquième rangs des plus importantes en Amérique du Nord en ce qui a trait à la moyenne de places par jour pour une destination transatlantique. Air Canada s'est engagée à développer encore plus la desserte transatlantique de ses plaques tournantes dans les prochaines années.

