Skip annonce la nomination du dirigeant chevronné, Paul Burns, comme nouveau chef de la direction

Burns, ancien directeur général chez X, remplace le chef de la direction par intérim, Steve Puchala, à la tête du réseau de livraison canadien.

WINNIPEG, MB, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Skip a annoncé la nomination de Paul Burns, tout récemment directeur général de X (anciennement Twitter), en tant que nouveau chef de la direction du réseau de livraison bien d'ici. Burns succède à Steve Puchala, le chef de la direction par intérim qui a pris la tête de l'entreprise en avril 2023 à la suite de la promotion de Howard Migdal au poste de vice-président directeur, Amérique du Nord, et de chef de la direction de Grubhub, au sein du groupe Just Eat Takeaway.com.

« J'ai suivi l'incroyable croissance de Skip, depuis la start-up basée dans les Prairies qu'elle était en 2012 jusqu'à la chef de file qu'elle est aujourd'hui devenue. C'est un honneur pour moi d'accéder au poste de chef de la direction et de pouvoir travailler avec une équipe extrêmement talentueuse afin de créer plus d'expériences de livraison transformatrices pour les Canadiennes et Canadiens, affirme Paul Burns, chef de la direction de Skip. Il s'agit d'un secteur dynamique et en constante évolution qui n'est limité que par notre imagination. En favorisant une culture d'innovation, de compassion et d'humilité, conçue pour attirer et retenir des talents de première classe, j'ai hâte de voir ce que nous allons créer ensemble. »

Burns arrive chez Skip avec un bilan impressionnant qui comprend plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la technologie, allant des entreprises en démarrage jusqu'aux organisations bien établies, dont X, Huge, Shaw Communications et Canwest, entre autres. Dans ses deux derniers postes, Paul a su user de son leadership et de sa vision stratégique, ainsi que de sa profonde compréhension de la façon de faire grossir les activités, afin de créer des technologies et des produits locaux qui ont ensuite été adoptés et reconnus à l'échelle mondiale par certaines des entreprises technologiques les plus ambitieuses.

Avec l'arrivée de Burns, Steve Puchala prendra sa retraite à la fin de l'année. Pendant son mandat de chef de la direction par intérim, Puchala a joué un rôle crucial dans l'entreprise, particulièrement dans l'élargissement de l'offre de Skip au-delà de la livraison de nourriture. En effet, des occasions de croissance se trouvent dans de nouveaux secteurs, comme les fleurs, les produits pour animaux et l'alcool.

« En tant que chef de la direction par intérim, Steve a su mettre l'accent sur l'innovation en explorant et en livrant de nouvelles façons de répondre aux besoins de la clientèle fidèle de Skip, indique Howard Migdal, vice-président directeur, Amérique du Nord, et chef de la direction de Grubhub. Il a ouvert la voie pour la prochaine phase dans la croissance de l'entreprise. Ce nouveau chapitre sera mené par Paul Burns, dont l'ambition est de faire croître Skip autant à l'échelle nationale que mondiale. »

La priorité de Burns dans son nouveau rôle sera de continuer sur cette lancée d'innovation et de créer une feuille de route stratégique qui permettra de cimenter la place de Skip comme entreprise pionnière de l'industrie et d'atteindre de nouveaux sommets.

À propos de Skip : Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de personnes à plus de 50 000 partenaires au Canada.

5 décembre 2023 à 09:00

