Mise sur pied du Comité de sages sur l'identité de genre





QUÉBEC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, dévoile aujourd'hui le mandat et la composition du Comité de sages sur l'identité de genre. Rappelons que suivant les manifestations et les contre-manifestations qui ont intensifié les tensions sociales au début de l'automne, le premier ministre du Québec a lancé un appel au calme et a confié à Mme Roy la responsabilité de mettre sur pied ce comité.

Alors que le gouvernement du Québec sera de plus en plus appelé à se prononcer sur des questions liées à l'identité de genre, il souhaite se doter d'un portrait élaboré des politiques, des pratiques et des directives en place ici de même que dans les États comparables. Le Comité devra également produire une analyse des impacts potentiels sur l'ensemble de la société québécoise et identifier les enjeux sur lesquels le gouvernement devrait approfondir ses réflexions. Ainsi, à terme, les travaux du Comité permettront au gouvernement du Québec de prendre ses futures décisions de manière plus éclairée.

Les membres du Comité de sages présentent des expériences diversifiées et complémentaires.

Mme Diane Lavallée, présidente du comité. Infirmière de formation et gestionnaire, Mme Lavallée a d'abord présidé la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec avant de consacrer de nombreuses années de sa carrière au service public. Elle a notamment été secrétaire générale associée à la condition féminine, présidente du Conseil du statut de la femme et curatrice publique. Son leadership bienveillant et sa vaste expérience font d'elle une personne de choix pour diriger les travaux.





Dr Jean-Bernard Trudeau est un médecin de famille reconnu pour son engagement professionnel et sa forte capacité à mobiliser les gens autour de projets porteurs. Ayant entre autres occupé la fonction de directeur général adjoint au Collège des médecins du Québec, le Dr Trudeau a contribué de façon importante à l'amélioration de la collaboration entre professionnels de la santé, à l'amélioration de l'accès aux soins en santé mentale et à faire tomber les préjugés à l'égard de cette clientèle.





est un médecin de famille reconnu pour son engagement professionnel et sa forte capacité à mobiliser les gens autour de projets porteurs. Ayant entre autres occupé la fonction de directeur général adjoint au Collège des médecins du Québec, le D Trudeau a contribué de façon importante à l'amélioration de la collaboration entre professionnels de la santé, à l'amélioration de l'accès aux soins en santé mentale et à faire tomber les préjugés à l'égard de cette clientèle. M. Patrick Taillon est professeur en droit constitutionnel et en droits et libertés de la personne à l'Université Laval . Sa rigueur intellectuelle, ses qualités de vulgarisateur et sa capacité à analyser finement les différentes perspectives d'une question sont des atouts importants pour le Comité. Engagé dans son milieu, M. Taillon est également codirecteur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de l'Université Laval et membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie.

Au cours de ses travaux, le Comité de sages rencontrera des experts, des chercheurs, des décideurs, des groupes professionnels, des intervenants sur le terrain, etc.. Le rapport final du Comité est attendu à l'hiver 2025. Il sera analysé par la ministre de la Famille, puis rendu public. Le Comité de sages pourra être joint à l'adresse [email protected].

Citation :

«?Je tiens à remercier sincèrement les membres du comité pour leur engagement à l'égard de ce mandat qui devra prendre racine dans les valeurs d'ouverture, de bienveillance, de respect et d'égalité qui sont si importantes pour nous au Québec. Une chose est certaine : il n'est pas question de faire reculer les droits des personnes trans et non binaires. Les travaux du Comité devront nourrir les réflexions du gouvernement de plus en plus appelé à se prononcer sur les questions sensibles liées à l'identité de genre, qui méritent des réponses mûrement réfléchies. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Voici les principaux éléments du mandat du Comité de sages sur l'identité de genre :

Brosser un portrait de la réalité québécoise.





Recenser les politiques publiques, les pratiques et les directives québécoises dans plusieurs secteurs (éducation, sports et loisirs, famille, santé et services sociaux, sécurité publique, etc.).





Analyser leurs effets potentiels sur l'ensemble de la société québécoise.





Recenser, comparer et analyser les politiques, directives et pratiques mises en place au sein des États comparables au Québec.





Identifier les principaux enjeux à approfondir pour la suite.





Collaborer étroitement avec le Conseil québécois LGBT.

5 décembre 2023 à 08:40

