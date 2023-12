SANTÉ MENTALE DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS : L'ORDRE DES CRHA LANCE UNE TROUSSE D'OUTILS À L'INTENTION DES GESTIONNAIRES





MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Une personne sur cinq éprouvera un problème de santé mentale au cours de sa vie selon l'Institut national de santé publique du Québec. Le travail étant une activité majeure dans la vie d'une personne, les difficultés découlant d'un problème de santé mentale se répercutent souvent dans le monde du travail. Pour soutenir les gestionnaires dans leurs interventions auprès des travailleuses et travailleurs affectés par de telles difficultés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, avec la participation financière du gouvernement du Québec, lance aujourd'hui une trousse d'outils inédits.

«?Cette nouvelle trousse d'outils permettra de mieux soutenir les travailleuses et les travailleurs dans les défis auxquels ils peuvent faire face à un moment ou un autre de leur vie. Je suis fière que notre gouvernement soutienne financièrement, à la hauteur de 190?950 $, la réalisation de cette initiative. Il est important que les gestionnaires soient sensibilisés à la réalité vécue par les personnes vivant avec des enjeux de santé mentale et soient outillés pour agir adéquatement?», mentionne la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

Conçus par l'Ordre, et grâce à la contribution de spécialistes, les outils permettront aux gestionnaires d'acquérir des connaissances et des compétences pour aborder les enjeux quotidiens liés à la gestion du personnel ayant des comportements attribuables à des problèmes de santé mentale.

Au total, 22 outils sont présentement proposés, dont 11 vidéos et 11 fiches-conseils abordant les enjeux les plus critiques. Parmi les sujets, mentionnons :

Rôle et responsabilités du gestionnaire

Conversations délicates : comment s'y prendre?

La gestion d'un employé en difficulté

Comment soutenir les employés lors de moments difficiles?

Gérer les incidences sur les collègues et savoir maintenir la cohésion d'équipe

Donner une rétroaction à un employé dont la santé vous préoccupe

Cultiver l'autonomie et l'optimisme pour réduire les problèmes de santé mentale

«?Étant en première ligne, les gestionnaires se trouvent particulièrement sollicités et doivent tenir compte, en plus de leur rôle habituel, des particularités liées au soutien et à la gestion d'employés aux prises avec des enjeux de santé mentale. Les outils mis de l'avant ont été conçus précisément pour les gestionnaires qui oeuvrent dans des organisations où il n'y a pas de spécialiste RH. Ils sont pragmatiques, conviviaux et s'adressent à tous les types de gestionnaires?», précise la directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, CRHA.

Pour accéder gratuitement à la trousse d'outils, consultez la section spéciale du site Carrefour RH.

Par ailleurs, l'Ordre rappelle que favoriser un milieu de travail sain pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses d'une organisation est une démarche de tous les instants. Les employeurs doivent réfléchir à l'effet de leurs pratiques de gestion sur le bien-être de leur personnel. La communication, la gestion de la charge de travail, l'autonomie, la flexibilité et la reconnaissance sont des façons concrètes de faire de la prévention en matière de santé mentale. L'Ordre rappelle également que la Loi sur la santé et sécurité du travail impose maintenant aux employeurs l'obligation de recenser et d'analyser les risques psychosociaux liés au travail.

À propos de l'Ordre

Regroupant 12?000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'oeuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org .

