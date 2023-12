Labatt fournit plus d'un million de canettes d'eau dans le cadre d'opération de secours afin de soutenir les communautés à travers le Canada





TORONTO, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Un récent don au Québec porte à plus d'un million le nombre de canettes d'eau données par Labatt pour soutenir les communautés avec vingt-quatre distributions dans sept provinces sur onze ans. Lancé en 2012, le Programme canadien de secours aux sinistrés de Labatt a été créé pour fournir de l'eau potable aux communautés canadiennes victimes de catastrophes qui compromettent leur approvisionnement en eau telles que des inondations, des feux de forêt, des déversements environnementaux, des sécheresses et des tempêtes de verglas.

« Labatt est honorée de fournir rapidement de l'eau potable à des communautés canadiennes confrontées à des difficultés », a déclaré Marcelo Michaelis, président de La Brasserie Labatt du Canada. « Fidèles à notre longue tradition au Canada, Labatt et son personnel s'engagent à apporter des contributions positives qui créent un meilleur avenir pour tout le monde. »

Labatt garde également une réserve de canettes prête à être utilisée. Lorsqu'il n'y a pas de catastrophes en cours, la réserve est réapprovisionnée et entreposée dans la brasserie. Labatt a récemment mis à profit une partie de ses réserves en faisant don de plus de 24?000 canettes aux banques alimentaires du Québec. L'eau est source de vie, une source à laquelle, selon Labatt, chaque Canadien et Canadienne a droit.

« En interrompant périodiquement la production de bière dans la brasserie Labatt de London pour produire de l'eau potable en canette, nous sommes en mesure de maintenir un approvisionnement suffisant en utilisant les mêmes procédures et normes de haute qualité que pour nos boissons brassées », explique Alex Martel, directeur général de la brasserie Labatt de London.

Labatt collabore avec le système public éprouvé de coordination avec les gouvernements provinciaux et locaux, les services d'urgence et les organismes à but non lucratif, et d'autres autorités pour fournir de l'eau en cas de besoin après la déclaration d'une situation d'urgence. Les organisations gouvernementales de gestion des urgences identifient les communautés qui ont le plus besoin d'aide et de produits de première nécessité, notamment d'eau potable.

« En collaboration avec les autorités locales et notre équipe logistique, nous mobilisons notre réseau de distribution pour fournir de l'eau aux Canadiens et Canadiennes et aux intervenants et intervenantes d'urgence qui en ont besoin », ajoute Jeff Ryan, vice-président des Services juridiques et Affaires publiques à La Brasserie Labatt du Canada. « L'implication et le soutien de Labatt auprès des communautés canadiennes permettent de mettre en pratique notre objectif d'entreprise : "Nous rêvons grand pour créer un avenir plus prometteur" ».

En 2021, Labatt s'est associée avec Team Rubicon Canada afin d'améliorer son Programme canadien de secours aux sinistrés. Labatt s'est appuyée sur l'expertise tactique de Team Rubicon lorsque les personnes dans le besoin se trouvaient dans des zones particulièrement difficiles d'accès. Team Rubicon Canada sert les communautés en mobilisant des vétérans et des vétéranes militaires, des premiers intervenants et des premières intervenantes et des gens passionnés de la population civile - appelés Greyshirts - pour acheminer rapidement et en toute sécurité les fournitures nécessaires aux communautés et aux intervenants et intervenantes sur le terrain.

L'héritage de Labatt en matière de soutien aux communautés

Le Programme de secours aux sinistrés de Labatt reflète l'objectif de l'entreprise, à savoir « Rêver grand pour créer un avenir plus prometteur », en apportant des contributions positives grâce aux nombreux programmes qui soutiennent les communautés du Canada, encouragent la consommation responsable d'alcool et protègent l'environnement. L'eau est un élément essentiel des processus de brassage de Labatt, et la pureté de l'eau canadienne est une caractéristique de ses produits. Il est donc significatif et logique que l'eau soit l'objet de notre Programme de secours aux sinistrés ainsi que des efforts de Labatt en faveur de l'environnement. La Brasserie Labatt du Canada s'efforce d'être à la hauteur de l'éthique créée par le fondateur de la société, John Kinder Labatt, en soutenant le Canada et ses communautés. Le sens du devoir et de l'engagement qu'il a inspiré fait partie intégrante de l'histoire de la marque et continue d'être un principe directeur chez Labatt.

Labatt et son partenariat avec Team Rubicon

Team Rubicon Canada et Labatt ont commencé à travailler ensemble au printemps 2021, compte tenu de leurs objectifs communs : aider les Canadiens et les Canadiennes touchés par des catastrophes et valoriser les capacités uniques des anciens combattants et des anciennes combattantes de notre pays. Dans le cadre du partenariat continu entre Labatt et Team Rubicon Canada, les membres du personnel de Labatt ont la possibilité de participer en tant que bénévoles « Greyshirt » et de servir les communautés dans lesquelles ils et elles vivent et travaillent, ainsi que les opérations internationales en cas de catastrophe.

Labatt a également envoyé des membres de son personnel par avion à travers le Canada pour contribuer aux efforts de secours sur le terrain et a renforcé son soutien par l'intermédiaire de son programme de contribution équivalente aux dons faits par son personnel.

À propos de La Brasserie Labatt du Canada

La Brasserie Labatt du Canada est l'une des entreprises les mieux établies du Canada et sa principale compagnie de production de boissons, avec plus de 3?600 employés, un portefeuille inégalé de plus de 60 bières de qualité, de produits prêts à boire et de produits non alcoolisés, 6 brasseries principales et 4 brasseries artisanales d'un océan à l'autre. Notre personnel constitue la force motrice de notre entreprise, brassant les boissons les plus appréciées au monde, construisant des marques emblématiques et créant des expériences enrichissantes pour les Canadiens et les Canadiennes. Forts de 176 ans d'excellence brassicole, nous cherchons toujours à proposer de nouvelles façons de vivre les moments de la vie, à rêver grand pour faire progresser notre secteur et à avoir un impact significatif sur nos communautés grâce à notre objectif collectif de créer un avenir plus prometteur.?

SOURCE Labatt Breweries of Canada

5 décembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :