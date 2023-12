Subway[MD] nomme Courtney Hindorff au poste de directeur général de Subway Canada





TORONTO, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Subway, l'une des plus grandes marques de restauration à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui la nomination de Courtney Hindorff, un vétéran de l'industrie, au poste de directeur général pour le Canada. M. Hindorff dirigera le parcours pluriannuel de croissance et de transformation de Subway Canada, qui vise notamment à améliorer la rentabilité des franchisés et l'expérience client au moyen d'innovations culinaires, de l'excellence opérationnelle et d'un développement stratégique. Il succède dans ce rôle à Douglas Fry, qui est devenu président de Subway Amérique du Nord plus tôt cette année.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons Courtney chez Subway Canada, a déclaré Douglas Fry, président de Subway Amérique du Nord. Je n'ai aucun doute qu'en travaillant avec l'incroyable équipe de direction canadienne, Courtney saura mettre à profit son incroyable leadership, ses profondes connaissances de l'industrie et sa passion pour le soutien des franchisés afin d'élever notre marque à un niveau supérieur alors que nous nous efforçons de faire des restaurants Subway la destination favorite où manger, boire et travailler. »

Comptant une expérience intensive de 15 ans au sein du secteur canadien du franchisage et de la restauration, M. Hindorff apporte une vaste expertise à Subway. En plus de ses toutes dernières fonctions de vice-président du franchisage et du développement international à la Société de Recettes Illimitées (auparavant appelée Entreprises Cara), il a occupé des rôles de haute direction pour de marques de premier plan, dont Harvey's, Chalet suisse, New York Fries et East Side Mario's.

« Subway Canada est une marque en transformation et un leader de l'industrie de la restauration rapide qui continue de redéfinir le succès et de répondre aux besoins évolutifs des clients, a souligné M. Hindorff. Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour faire progresser la maque Subway en accroissant notre présence au Canada, en nouant des relations authentiques et mutuellement bénéfiques avec les franchisés et en célébrant nos précieux clients »

Il y a plus de 2 900 restaurants Subway au Canada, qui sont tous détenus et exploités de façon indépendante par des franchisés.

Remarque : L'information contenue dans ce communiqué est exacte au moment de la publication.

