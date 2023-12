Montréal invite les organismes culturels à soumettre leurs projets dans le cadre de cinq programmes de financement





MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer le lancement de l'appel à candidatures pour cinq programmes de financement disposant d'une enveloppe totalisant 2,4 M$ et destinés à la réalisation de projets culturels à Montréal. Les organismes culturels sont invités à déposer leurs projets en grand nombre, afin de bénéficier de ce soutien financier.

Les projets soumis dans le cadre de ces cinq programmes devront porter sur la valorisation des patrimoines, la pratique artistique amateur, la médiation culturelle, les initiatives collaboratives en créativité numérique et l'art mural. Ils devront être déployés en 2024 et 2025 dans les différents arrondissements de Montréal.

Les programmes offerts sont les suivants :

« Je suis heureuse d'inviter les organismes culturels à déposer leurs projets afin de bénéficier de ce soutien financier, qui favorisera le développement d'initiatives culturelles et stimulera la vitalité dans les quartiers en rendant les arts et la culture plus accessibles aux citoyennes et aux citoyens. Grâce à ces cinq programmes de subvention, nous soutenons concrètement la diversité et la qualité des projets culturels montréalais. La vitalité culturelle est au coeur de l'identité de Montréal et il nous importe de la faire rayonner pour que chacun puisse découvrir la richesse créative de notre métropole », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

« L'entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal favorise la participation citoyenne de manière significative et ce, notamment grâce au soutien financier de ces cinq programmes. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement du Québec à soutenir et à promouvoir la valorisation du patrimoine, les initiatives en créativité numérique ainsi que la diversité artistique québécoise, et j'en suis très heureux », a ajouté le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

Ces programmes sont rendus possibles grâce à l'Entente sur le développement culturel de Montréal (EDCM), à l'exception du volet 2 du programme d'art mural.

