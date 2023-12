Célébrez la Journée d'appréciation de la relève agricole Le 9 janvier 2024





OTTAWA, 05 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La quatrième édition de la journée d'appréciation de la relève agricole (JournéeARA) aura lieu le mardi 9 janvier 2024. C'est la journée de l'année où nous pouvons nous réunir pour échanger des récits et des conseils, et encourager les agriculteurs qui sont sur la voie de la relève à l'égard de leur exploitation agricole au moyen d'une campagne nationale sur les médias sociaux et d'une série d'événements d'apprentissage tenus partout au Canada. Le thème de cette année, « L'agriculture au service de notre avenir », montrera comment les agriculteurs d'aujourd'hui ouvrent la voie à la prochaine génération de Canadiens.



La nouvelle année représente le moment idéal pour réfléchir aux mesures positives prises par les agriculteurs non seulement pour protéger leur propre héritage agricole, mais aussi pour assurer la continuité de l'excellence en agriculture du Canada à l'aide d'une planification efficace. La Journée d'appréciation de la relève agricole n'est pas qu'une simple célébration, mais un appel à l'action.

Pour commencer, voici cinq conseils sur la planification de la relève agricole :

Commencer la conversation au sujet de la relève agricole au moins 10 ans avant la date prévue du transfert de la propriété afin de laisser suffisamment de temps à tout le monde pour se préparer et s'adapter.

Tenir une réunion officielle pour déterminer et harmoniser par écrit la vision et les objectifs des principaux intervenants.

Établir un calendrier de relève clair et convenu d'un commun accord entre les propriétaires actuels et les successeurs afin de réduire l'incertitude quant à l'avenir de l'exploitation agricole et au rôle de chacun à l'intérieur de celle-ci.

Préparer un plan de transition agricole écrit officiel qui peut être partagé, cité en référence et révisé de façon régulière.

Embaucher un mentor ou un facilitateur spécialiste de la planification de la relève pour vous aider à vous assurer que votre planification de la relève demeure sur la bonne voie.



Que pouvez-vous faire pour soutenir la JournéeARA 2024?

Les agriculteurs, les organisations de l'industrie, les gouvernements, les médias agricoles et les agroentreprises de partout au pays sont invités à partager leurs histoires de réussite, leurs conseils, leurs ressources et leurs outils de relève agricole pour générer un intérêt d'un océan à l'autre autour de la relève agricole.

Soulignez l'événement sur vos sites Web, réseaux sociaux, vos publications et autres canaux de communication.

Partagez et aidez è amplifier des histoires de réussite et vos conseils, ressources et outils en relève agricole.

Organisez des événements virtuels ou en personne pour vos membres, vos clients et la communauté agricole.

Suivez et mentionnez Gestion agricole du Canada et utilisez #FTADay2024 pour participer à la conversation.



De plus, laissez nous savoir ce que vous faites, afin que nous puissions vous aider à promouvoir les activités que vous organisez dans le cadre de la JournéeARA!

Pour commencer, visitez le site https://fmc-gac.com/journeeara/?lang=fr pour accéder à des informations et à des ressources faciles à utiliser afin de participer à la Journée d'appréciation de la relève agricole!

À propos de Gestion agricole du Canada

Chef de file national en matière d'activités de gestion d'entreprise agricole, Gestion agricole du Canada est le seul organisme qui se consacre exclusivement à l'élaboration et à la distribution d'information, de ressources et d'outils spécialisés en gestion d'entreprise, afin de permettre les agriculteurs du Canada de se positionner en vue d'une croissance durable et de prospérité. Les programmes et activités de Gestion agricole du Canada sont possibles grâce au soutien de ses généreux commanditaires et alliés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Gestion agricole du Canada

21 rue Florence 2e étage, Ottawa (Ontario) K2P 0W6

Téléphone : 1-888-232-3262

Courriel : [email protected]

www.FMC-GAC.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8cff79b3-9c36-4e7a-83d8-62861ec15249/fr

5 décembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :