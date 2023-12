Persistent désignée « Entreprise la plus prometteuse » de l'année aux India Business Leader Awards de CNBC-TV18





Cette distinction reflète ses performances soutenues à long terme et sa résilience dans un environnement commercial en évolution rapide.

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a été désignée « Entreprise la plus prometteuse » de l'année lors de la 19e édition des India Business Leader Awards (IBLA) de CNBC-TV18. Ce prix prestigieux récompense la croissance constante de l'entreprise qui a été possible grâce à sa capacité à tirer parti des possibilités offertes par cet environnement technologique en pleine mutation, tout en offrant un impact durable à ses clients à l'échelle mondiale.

Le comité éditorial de CNBC-TV18 et le jury, composé de stratèges en gestion, d'universitaires et de personnalités du monde des entreprises respectés dans le monde entier, évaluent les candidats au prix en fonction de leur capacité à créer un avantage à court terme, une valeur à long terme, un avantage concurrentiel et à faire preuve d'excellence en matière de leadership dans le monde des affaires. Le jury a voté à l'unanimité la désignation de Persistent comme « Entreprise la plus prometteuse » dans le cadre des IBLA de cette année.

Persistent a franchi le cap du milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel en début d'année, ce qui témoigne de l'attention constante qu'elle porte à ses clients, de ses investissements technologiques stratégiques et de l'excellence de son équipe de direction.

En outre, Persistent a enregistré 14 trimestres consécutifs de croissance séquentielle inégalée dans le secteur, ce qui s'est traduit par un rendement total pour les actionnaires d'environ 330 % au cours des trois dernières années. Grâce à cette performance, Persistent a été récemment intégrée à l'indice MSCI India, aux indices S&P BSE 100 et S&P BSE SENSEX Next 50 .

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif de Persistent Systems, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'être reconnus comme « l'Entreprise la plus prometteuse » par une plateforme aussi prestigieuse. Cela renforce notre engagement à innover et à être le partenaire de choix de nos clients. Je remercie les plus de 22 800 membres de notre équipe mondiale, nos clients, nos partenaires et nos actionnaires qui ont contribué à notre succès. Cette reconnaissance nous incite à continuer à repousser nos limites et à établir de nouvelles normes dans notre secteur. »

À propos de Persistent

Avec plus de 22 800 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

www.persistent.com

5 décembre 2023 à 05:34

5 décembre 2023 à 05:34