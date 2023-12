Célébrez les un an et demi de Seven Mortal Sins X-TASY + la nouvelle version 2.2.5

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a été désignée « Entreprise la plus prometteuse » de l'année lors de la 19e édition des India Business Leader Awards...

Rockstar Games®, un label d'édition de Take-Two Interactive Software, Inc. , est fier d'annoncer que Grand Theft Auto VI sera disponible sur les systèmes de divertissement informatique PlayStation® 5 et les systèmes de jeux et de divertissement Xbox...