Les Canadiens sont très préoccupés par l'accès aux services de santé pour enfants, révèle un nouveau sondage





VANCOUVER, BC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage, commandé par Santé des enfants Canada et réalisé par Abacus Data, révèle que les Canadiens et Canadiennes sont très préoccupés par la capacité des systèmes de santé du Canada à répondre aux besoins d'une population croissante d'enfants et de jeunes. Sans investissements urgents et transformateurs, les enfants canadiens risquent de subir des conséquences à long terme à cause des retards importants dans l'accès aux services de santé essentiels.

Emily Gruenwoldt, présidente et PDG de Soins de santé pour enfants Canada, a indiqué "Ce sondage confirme ce que les parents savent intuitivement ou ont vécu eux-mêmes, que la demande sur les systèmes de santé pour enfants augmente, et que le système n'a tout simplement pas la capacité de fournir des soins en temps opportun." Mme Gruenwoldt ajoute "Soins de santé pour enfants Canada a pour mission de redimensionner les systèmes de santé au service des enfants, des jeunes et de leurs familles."

Le sondage révèle qu'un impressionnant 94% des Canadiens conviennent que le système de santé du Canada doit être amélioré pour mieux répondre aux besoins des enfants et des jeunes, 57% étant fortement d'accord qu'une action urgente est nécessaire - une augmentation notable par rapport à 47% en janvier 2023. Ce sentiment est présent dans tout le pays et parmi les parents et les non-parents.

Redimensionner nos systèmes de santé pour enfants nécessitera un engagement partagé des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéraux. Les données du sondage montrent que 93% des Canadiens déclarent qu'ils aimeraient voir les gouvernements de tous les niveaux travailler ensemble de manière sans précédent pour atteindre cette vision. En plus des conséquences vécues par les enfants et les jeunes à cause des retards dans l'accès aux services, les parents sont aussi affectés, devant naviguer dans des systèmes de santé complexes et fragmentés pour obtenir les services dont ont besoin leurs enfants.

83% des Canadiens expriment leur préoccupation concernant les longs retards dans l'accès aux services de santé pressants pour les enfants et les jeunes. Simultanément, la confiance dans le système s'affaiblit aussi. Seuls 59% des parents canadiens se sentent confiants dans leur capacité à accéder aux services de santé nécessaires pour leurs enfants actuellement.

De plus, la moitié de la population canadienne est consciente des impacts négatifs causés par les retards dans les services de santé, et 8% des parents ont personnellement vécu ces défis. Parmi les parents de tout-petits, ce chiffre monte à 24%.

Enfin, malgré des niveaux élevés de préoccupation et des défis personnels pour naviguer les systèmes de santé pour enfants, presque tous les répondants perçoivent la santé et le bien-être des enfants et des jeunes du Canada comme étant meilleurs qu'ils ne le sont réellement.

Seuls 8% des personnes interrogées ont correctement classé le Canada en queue de peloton lorsqu'il est comparé à d'autres pays riches (Le Bilan Innocenti #16 de l'UNICEF a classé le Canada 30e sur 38 pays de l'OCDE en ce qui concerne les résultats de santé physique des enfants ; 31e sur 38 pays en ce qui concerne la santé mentale et le bien-être.)

La disparité entre l'état perçu et l'état réel du système de santé du Canada et des résultats de santé des enfants souligne le besoin criant d'action dans le domaine.

Santé des enfants Canada appelle le gouvernement fédéral à prendre des mesures immédiates pour faire de la santé des enfants une priorité. Ensemble, si nous améliorons la santé des enfants, nous améliorons la santé du Canada.

À propos du sondage : Ce sondage a été mené par Abacus data, entre le 9 et le 12 novembre 2023. La taille de l'échantillon était de 2 000 adultes canadiens, et les données ont été pondérées par âge, sexe, éducation et région.

SOURCE Children's Healthcare Canada

5 décembre 2023 à 00:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :