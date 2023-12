Dar Group - l'un des plus grands groupes privés d'architecture, d'ingénierie et de conseil au monde - devient Sidara





DUBAI, EAU et LONDRES, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Dar Group - un groupe mondial d'entreprises leaders de l'industrie avec plus de 19 000 employés et un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,5 milliards de dollars - devient aujourd'hui Sidara. Le groupe se spécialise dans les actifs complexes et abrite certaines des entreprises les plus influentes dans le domaine de l'environnement bâti, notamment Dar Al-Handasah, Perkins&Will, Currie & Brown, T.Y.Lin et Penspen.

Pendant quinze années consécutives, le groupe a figuré parmi les dix premiers bureaux d'études internationaux, selon les classements de l'Engineering News Record (ENR).

La nouvelle marque a été développée à travers une consultation stratégique avec les clients et les talents. Les clients de l'ensemble du secteur estiment que l'accent mis par le marché sur la consolidation et l'échelle a entraîné un besoin accru d'expertise spécialisée. Sidara continue de mettre l'accent sur les compétences uniques de chaque entreprise, tout en fournissant un cadre plus large pour une action collective plus percutante sur des projets complexes et multidisciplinaires.

Chaque société du groupe continuera d'opérer de manière indépendante sous sa propre direction, en offrant à ses clients la même expertise technique spécialisée de premier plan que celle qui caractérise les sociétés depuis des décennies.

Cependant, grâce à un cadre plus large de collaboration et d'innovation, la nouvelle marque Sidara combine l'expertise, les connaissances et les capacités de chacune de ces entreprises uniques, ce qui permet aux clients d'accéder plus facilement aux solutions complètes et à l'excellence technique dont ils ont besoin pour leurs projets les plus ambitieux.

Les entreprises Sidara ont travaillé sur certains des projets les plus importants et les plus connus au monde dans les domaines de la mobilité, des soins de santé, de l'aviation, de l'énergie, de la science et de la technologie, et du développement urbain.

En tant que défenseur du changement, Sidara se concentrera sur l'innovation et l'impact mesurable dans les domaines de l'habitabilité, de la durabilité et des solutions numériques innovantes.

Dévoilant la marque Sidara pour la toute première fois lors de la COP28, Talal Shair, président-directeur général de Sidara, a déclaré :

« Nous nous sommes lancés dans une mission visant à mieux comprendre ce que l'avenir réserve à nos industries et à l'environnement bâti. Nous avons demandé à nos clients et à nos talents sur plusieurs continents ce qu'ils pensaient que notre industrie devait faire pour véritablement façonner un monde meilleur.

« Le message était clair et net : il est temps de penser différemment. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un véritable défenseur du changement - quelqu'un qui crée des solutions révolutionnaires et qui se surpasse pour les mettre en oeuvre avec l'aide des esprits les plus brillants qui soient.

« Inspiré par cette vision, Dar Group devient Sidara. Ensemble, les cabinets seront en mesure de mieux aider nos clients à répondre aux changements sans précédent de notre monde. Grâce à une collaboration accrue, nous pouvons désormais donner accès à une expertise plus approfondie. Nos cabinets - chacun avec ses propres spécialités, son identité et sa culture - peuvent être les avocats du changement dont notre industrie a besoin. »

La nouvelle marque phare Sidara a été inspirée par le cèdre, réputé dans le monde entier pour sa force et sa résistance. Dans différentes langues à travers le monde, Sidara évoque des concepts tels qu'« une collection d'étoiles », en référence à notre collaboration d'entreprises, ainsi qu'une « force pour le bien », qui est au coeur de ce que le réseau Sidara s'efforce et aspire à devenir.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site : www.sidaracollaborative.com

