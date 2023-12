Higround et The Pokémon Company International invitent les fans à découvrir leurs Pokémon préférés dans une nouvelle collection





Dans le cadre d'une nouvelle collaboration spéciale, Higround, un géant dans les sphères du style de vie et des jeux vidéo, s'associe à The Pokémon Company International pour créer une collection passionnante qui mélange harmonieusement les mondes du jeu compétitif et de la populaire franchise Pokémon. Ce partenariat unique présente une collection de périphériques de jeu soigneusement sélectionnés et inspirés par les Pokémon préférés des fans.

Higround lance sa gamme de claviers et d'autres accessoires sur le thème de Pokémon, offrant aux fans un moyen tactile de tisser des liens avec leur franchise préférée. Dans cette collection unique, les claviers Base 65 et Summit 65 occupent le devant de la scène. Les modèles Base 65, destinés à l'aventurier au quotidien, présentent des motifs tels que l'emblématique Poké Ball et les Pokémon préférés des fans, y compris Florizarre, Dracaufeu, Tortank et Mewtwo. Les claviers Summit 65, fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure, représentent le summum du luxe et de la performance. Ils sont complétés par les claviers Performance Base 65, conçus pour les joueurs compétitifs et dotés d'une technologie d'actionnement dynamique permettant de personnaliser la sensibilité des touches.

« Cette collaboration avec Pokémon est une occasion unique pour nous de célébrer une franchise qui a joué un rôle important dans nos vies », déclare Rustin Sotoodeh, directeur général et directeur créatif de Higround. « Nous voulons permettre aux fans de s'exprimer et d'exprimer leur amour de Pokémon à travers nos produits, qui offrent une expérience de collection spéciale. »

Marquez vos calendriers pour cette sortie unique en son genre. La collection Higround et Pokémon sera disponible le 8 décembre à 12 heures, heure du Pacifique, sur le site Web de Higround.

À PROPOS DE HIGROUND

Higround est une marque de style de vie et de périphériques informatiques qui cherche à incarner une culture élevée du jeu vidéo. Fondée par Rustin Sotoodeh et Kha Lu, Higround crée des périphériques de haute qualité avec des designs uniques qui font fusionner la mode, les jeux vidéo et la technologie. Chaque collection capsule présente un ensemble d'articles distinctifs qui se vendent toujours rapidement. En 2021, Higround a été racheté par 100 Thieves, un géant des esports.

À PROPOS DE POKÉMON

The Pokémon Company International, filiale de The Pokémon Company au Japon, gère la propriété en dehors d'Asie et est responsable de la gestion de la marque, des licences, du marketing, du jeu de cartes à collectionner Pokémon, de la série télévisée animée, du divertissement à domicile et du site Web officiel de Pokémon. Pokémon a été lancé au Japon en 1996 et est aujourd'hui l'une des propriétés intellectuelles pour enfants les plus populaires au monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pokemon.com.

