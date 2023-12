Services de garde éducatifs à l'enfance en milieu familial et en installation - 4 M$ pour renforcer la qualité des services offerts à nos tout-petits





QUÉBEC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement annonce aujourd'hui un investissement de quatre millions de dollars pour soutenir les services de garde éducatifs en milieu familial, les associations nationales de services de garde éducatifs à l'enfance et les organismes à but non lucratif ayant une expertise en petite enfance. Cet investissement, qui permettra de déployer de nouveaux outils pour améliorer la qualité des services et de favoriser le développement du plein potentiel de nos tout-petits, témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à la qualité éducative.

Milieu familial

Un soutien financier de 2 millions de dollars sera offert aux bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial afin qu'ils développent et déploient des projets visant à rehausser la qualité éducative des services offerts aux enfants par les responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial.

Par exemple, les projets pourraient porter sur la pédagogie par la nature ou encore sur le soutien émotionnel. Ils auront notamment comme objectif de favoriser le partage de connaissances, d'approches, d'outils et de bonnes pratiques en matière de qualité éducative.

Associations et OBNL

Un soutien financier de 2 millions de dollars sera offert aux associations nationales de services de garde éducatifs à l'enfance et aux organismes à but non lucratif ayant une expertise en petite enfance. L'appel de projets se déroulera dans le cadre du Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité éducative des services de garde éducatifs à l'enfance.

Les projets soumis devront viser l'amélioration de la qualité éducative des services de garde et la réussite éducative des enfants.

Citation :

« Notre réseau est reconnu partout à travers le monde pour sa grande qualité. C'est un enjeu qui nous tient à coeur, et c'est pourquoi il est important de continuer à innover pour être des précurseurs dans le domaine de la petite enfance. Notre gouvernement continuera d'agir pour que chaque enfant et chaque parent ait accès à des services de qualité. Je suis certaine que de magnifiques initiatives naîtront de ces appels de projets. Ensemble, travaillons pour offrir à nos tout-petits les meilleures conditions pour grandir, s'épanouir et se développer au maximum. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

Faits saillants :

L'appel de projets visant à rehausser la qualité éducative des services de garde éducatifs offerts aux enfants en milieu familial, qui est en cours, se déroule jusqu'au 29 janvier 2024 et bénéficie, pour l'année 2023-2024, d'un budget total de 2 millions de dollars. Tous les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial peuvent déposer un projet. Le montant maximal de l'aide financière sera de 25 000 $ par projet. Chaque BC peut présenter une seule demande de financement.

bénéficie, pour l'année 2023-2024, d'un budget total de 2 millions de dollars. Tous les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial peuvent déposer un projet. Le montant maximal de l'aide financière sera de 25 000 $ par projet. Chaque BC peut présenter une seule demande de financement. L'appel de projets pour le Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité éducative des services de garde éducatifs à l'enfance se déroulera du 11 décembre au 2 février 2024. Pour l'année 2023-2024, il bénéficie d'un budget total de 2 millions de dollars. Les organismes admissibles peuvent être des associations nationales de services de garde éducatifs à l'enfance reconnues par le gouvernement ou des organismes à but non lucratif répondant aux critères d'admissibilité du programme.

