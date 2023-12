D'après le rapport Bacardi Cocktail Trends, les libations limitées, les mélanges innovants, les élixirs d'évasion et autres réinventent la façon de consommer en 2024





Bacardi Limited, la plus grande société internationale privée de spiritueux, publie son cinquième rapport annuel Bacardi Cocktail Trends, anticipant les principales tendances qui vont repenser la culture des cocktails et le secteur des spiritueux en 2024. Le rapport, élaboré en collaboration avec le cabinet de conseil en prospective stratégique The Future Laboratory (TFL), s'appuie sur des études externes menées par Bacardi, des entretiens avec des bartenders et l'éclairage apporté par The Future Laboratory pour transmettre les thèmes qui transformeront les préférences pour les saveurs, les formats de boissons et les expériences en matière de cocktails au cours de l'année à venir.

« À l'avènement de 2024, les gens cherchent à se poser dans un monde troublé, en accueillant des saveurs d'optimisme de notre réalité. Dans ce panorama, les consommateurs réinventent la culture des cocktails, lui insufflent de nouvelles perspectives et vivent des expériences mémorables au bar avec leurs amis. Allant de la redéfinition de la consommation modérée à une poussée soudaine des attitudes durables, Bacardi se situe à l'avant-garde et se fait le défenseur d'un monde où la culture des cocktails orientée consommateurs, prospère grâce à l'innovation, à l'expérimentation et à la venue de meilleurs moments globalement », déclare Brenda Fiala, vice-présidente mondiale de la stratégie, de l'analyse et de la prévision chez Bacardi.

Voici les macro-tendances qui définiront la consommation de spiritueux en 2024 :

Libations limitées. Les consommateurs de nouvelle génération adoptent une approche visant « moins mais mieux », qui continue à soutenir l'ère de la premiumisation (montée en gamme) en cours des principaux spiritueux, liqueurs et catégories NoLo. En ayant une vision consciente du climat économique, les consommateurs recherchent de petits luxes et considèrent les produits de style de vie élevés comme des incontournables. Cette évolution orientée qualité transforme les spiritueux en objets de collection convoités, avec des marques avant-gardistes perfectionnant les bouteilles en édition limitée grâce à un storytelling soigné. Simultanément, la catégorie NoLo continue d'évoluer, incarnant la « palette de la dégustation », où la modération est synonyme de choix, de qualité, de saveur et de relations sociales. L'étude de l'IWSR montre cet avenir à caractère flexible en action, et indique que près de la moitié des consommateurs NoLo choisissent parfois des options NoLo, et parfois des options plus intenses.



Vieillissement innovant et mélange. 2024 marquera le début d'une ère d'innovation pour les spiritueux noirs et vieillis, les marques adoptant des méthodes de vieillissement uniques et des mélanges de saveurs inédites. Les distillateurs s'aventurent en terrain inconnu, découvrant de nouvelles sources d'innovation dans cette catégorie en pleine expansion. Les combinaisons audacieuses et inattendues continuent d'être à l'honneur, tandis que l'expérimentation régionale permet d'obtenir des profils épicés, fruités et piquants dans des formats novateurs. Alors que les amateurs de spiritueux noirs et vieillis diversifient leurs goûts, les cocktails à base de rhum continuent de gagner en popularité. La tequila a été classée à l'unanimité comme la première catégorie de premiumisation, et le mezcal comme la seconde, ainsi que l'indique l'étude Bacardi Global Consumer de 2023.



Élixirs d'évasion. La culture des cocktails fait voyager les consommateurs d'une destination à l'autre, d'un pays à l'autre et même d'une époque à l'autre, les spritz classiques et les dégustations raffinées contribuant à recréer des moments conviviaux et nostalgiques tout au long de l'année. En 2024, le lien entre les boissons et les destinations se renforcera, les cocktails classiques et les saveurs européennes faisant passer les consommateurs de la plage au bar. Cette évolution ne concerne pas seulement le lieu, mais aussi à quel moment les consommateurs savourent des boissons. Pour ce qui est de la détente, les lieux non traditionnels sont en progression, les études de Bacardi indiquant que les boîtes de nuit sont délaissées au profit des festivals, qui deviennent les nouveaux centres festifs. En Afrique du Sud et en Inde, plus d'un tiers des personnes interrogées souhaitent consommer davantage de cocktails au coucher du soleil au cours de l'année prochaine, et environ un quart aux États-Unis et au Mexique (27 %) et en Espagne (26 %).



Notes de la Nature. Au cours de l'année à venir, les consommateurs vont redéfinir leur rapport au monde naturel, et ceci aura un impact sur les endroits où ils passent leur temps, les marques qu'ils soutiennent et leurs consommations. Avec une reprise des activités de plein air de nouvelle génération et l'importance croissante accordée au développement durable, les marques de boissons redéfinissent leur rapport à l'environnement grâce à des ingrédients rationnalisés et des pratiques respectueuses de l'environnement. Dans le monde des boissons, 2024 verra les marques et les bartenders adopter une approche holistique de la nature et de ses saveurs, en exploitant des arômes, des fleurs, des plantes et des huiles d'origine durable pour créer des cocktails uniques, bien ancrés dans la nature. Selon l'étude Bacardi Global Consumer de 2023, 44 % des personnes interrogées au Canada et 43 % des jeunes interrogés aux États-Unis ont l'intention de consommer davantage de cocktails à base d'ingrédients naturels en 2024. Dans les marchés émergents, les chiffres sont encore plus élevés avec 51 % en Inde, 47 % en Afrique du Sud et 44 % au Mexique.



Des saveurs améliorées par la technologie. Les avancées numériques incitent à changer ce qu'ils consomment, où et comment ils le font, offrant de toutes nouvelles voies à la personnalisation, à l'expérience de la marque et à la communauté. Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des interactions personnalisées avec les marques, l'IA ouvre de nouvelles perspectives pour des cocktails sur mesure, accessibles à tout moment et en tout lieu. Pour le secteur des boissons, l'évolution de l'IA créera de nouvelles voies d'expérimentation et de découverte, les innovateurs des marques utilisant la technologie comme un outil pour rapprocher les consommateurs des cocktails et des expériences de marque, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Alors que, sur des marchés sélectionnés, 8 des plus jeunes consommateurs sur 10 cherchent à explorer les recommandations de l'IA, ils sont résolus à conserver le lien émotionnel et la finesse artistique que seuls les bartenders peuvent leur proposer.

Téléchargez l'intégralité du Trends Report 2024 de Bacardi et Infographic.

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande entreprise internationale privée de spiritueux, produit, commercialise et distribue des spiritueux et des vins. Le portefeuille de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et labels, notamment le rhum BACARDÍ®, la tequila PATRÓN®, la vodka GREY GOOSE®, le whisky écossais DEWAR'S® Blended, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth MARTINI® et les vins mousseux, CAZADORES®, la tequila 100 % agave bleu, et d'autres marques de premier plan et émergentes telles que le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, le cognac D'USSÉ®, le pur Bourbon Whiskey américain ANGEL'S ENVY® et la liqueur de fleur de sureau ST-GERMAIN®. Fondée il y a plus de 161 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement environ 9 000 personnes, exploite des sites de production dans 11 pays et territoires et vend ses marques sur plus de 160 marchés. Bacardi Limited fait référence au groupe d'entreprises Bacardi, notamment Bacardi International Limited. Veuillez consulter le site suivant http://www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 décembre 2023 à 15:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :