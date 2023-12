Avis aux médias - Annonce concernant le Comité de sages sur l'identité de genre





QUÉBEC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, procédera à une annonce concernant la composition et le mandat du Comité de sages sur l'identité de genre.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à l'adresse [email protected] avant 8 heures le 5 décembre. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée.

DATE : Le mardi 5 décembre 2023 à 8 h 30

Arrivée des médias dès 8 h 15



LIEU : Québec





