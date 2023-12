L'AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE OFFRIRA À NOUVEAU DES PLACES DE STATIONNEMENTS GRATUITES DE NUIT PENDANT LES ACTIVITÉS DE CHARGEMENT DE NEIGE





MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - L'Agence de mobilité durable offre de nouveau cette année des places de stationnement de nuit gratuitement lors des activités de chargement de neige déclenchées par la Ville de Montréal. Un total de 2?318 places seront disponibles à travers 16 terrains de stationnement dans 7 arrondissements. Ces places seront mises à la disposition des citoyens de 21 h à 7 h le lendemain et s'ajoutent au 5?653 rendues disponibles par la Ville de Montréal.

Dès que la Ville de Montréal lancera une opération de chargement de neige, les citoyens pourront stationner leurs véhicules dans les terrains participants. Il sera interdit de stationner un véhicule dans les zones réservées aux détenteurs de permis. Le respect de la signalisation en place est aussi nécessaire. Les places devront être libérées dès 7 h afin de poursuivre les activités régulières de stationnement.

«?Une fois de plus, l'Agence de mobilité durable répond "présent" et participera aux efforts de déneigement en offrant gratuitement aux citoyens plus de 2?300 places de stationnement lors des activités de chargement de neige. Lors de tempêtes, le déneigement peut être un moment stressant pour les Montréalaises et les Montréalais. Cette initiative contribuera à faciliter les opérations de la Ville et à simplifier la vie des usagers de la route?», explique Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence.

Pour connaître la liste des terrains de stationnement mis à la disposition des citoyens, visitez la page Web dédiée aux opérations de chargement de neige de l'Agence ou communiquez avec le service à la clientèle au 514 868-3737.

Les citoyens peuvent également consulter la carte du déneigement de la Ville de Montréal ou l'application info neige Montréal pour suivre l'état d'avancement des opérations de déneigement. Le Système INFO-Remorquage permet de retrouver un véhicule qui aurait été remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

