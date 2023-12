Coupes à Radio-Canada : la CSN exige clarté et transparence de la part du diffuseur public





MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Un jour sombre pour Radio-Canada et pour l'accès à l'information au pays : c'est avec désolation que le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada (STTRC-CSN) a pris connaissance aujourd'hui des compressions budgétaires de 125 M$ et des 800 abolitions de postes envisagées par la haute direction de CBC/Radio-Canada.

«?Les employé-es sont atterrés et inquiets?», a réagi le président du STTRC-CSN, Pierre Tousignant, au sortir de la rencontre prévue par la direction pour annoncer son plan de compressions.

«?Encore une fois, CBC/Radio-Canada est incapable de répondre aux questions élémentaires concernant les postes visés, les services qui seront affectés et, plus globalement, la capacité à remplir notre mandat comme diffuseur public malgré l'ampleur des compressions appréhendées. Si la haute direction veut faire la démonstration que l'ébauche de plan présentée aujourd'hui constitue la meilleure des options, elle devra faire preuve de clarté et de transparence au cours des prochaines semaines pour nous permettre de traverser cette période difficile.?»

Pour le STTRC-CSN, la multiplication des plateformes et la concurrence déloyale des géants du Web ont entraîné une très grande diversification des activités de CBC/Radio-Canada et une chute des revenus. Or, à la lumière du bilan financier présenté par la direction, celle-ci devra faire des choix.

«?À vouloir être partout, CBC/Radio-Canada prend le risque de ne se retrouver nulle part, s'inquiète Pierre Tousignant. Radio-Canada ne peut pas tout faire, encore moins tenter de calquer chacun de ses compétiteurs du secteur privé, sans mettre à mal sa mission fondamentale, à savoir celle d'assurer l'accès à l'information dans l'ensemble des régions du pays. Malheureusement, si le bilan financier de la haute direction est à ce point négatif, des choix devront être faits. Des priorités devront être dégagées. Et nous voulons faire partie de cette discussion.?»

Les médias d'information en crise

Alors que les effets de la crise des médias d'information ne s'estompent pas, la présidente de la CSN, Caroline Senneville, rappelle au diffuseur public le rôle essentiel joué par Radio-Canada au sein de notre système démocratique. «?Il n'y a aucune entreprise médiatique qui peut assurer une couverture de l'ensemble des régions ainsi que le développement des communautés francophones, partout au pays. Voilà pourquoi nous voulons être rassurés quant à la place de l'information et du réseau français dans les priorités de CBC/Radio-Canada.?»

La présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN), Annick Charette, invite la direction à poursuivre la discussion avec le syndicat pour diminuer les impacts des compressions annoncées. «?On ne peut pas se permettre de supprimer des postes sans avoir de vision à long terme. Nous voulons être rassurés quant aux objectifs qui seront poursuivis, particulièrement dans le contexte de la crise actuelle, où des régions risquent de se retrouver dans des déserts médiatiques.?»

À propos

Le STTRC-CSN représente les 2800 travailleuses et travailleurs de l'information, techniciennes et techniciens et membres du personnel administratif des services français du diffuseur public, soit l'ensemble des stations du Québec et celle de Moncton. La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats oeuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des 8 fédérations de la CSN qui réunit près de 330?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

4 décembre 2023 à 14:30

