36 chambres supplémentaires pour les personnes en situation d'itinérance au Saguenay - INAUGURATION DE LA MAISON D'ACCUEIL POUR SANS-ABRI DE CHICOUTIMI

SAGUENAY, QC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, a procédé à l'inauguration de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi. L'immeuble, situé dans l'ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement, compte 36 chambres et 20 places de refuge destinées aux personnes en situation d'itinérance.

Ce projet évalué à 4,9 M$ est chapeauté par la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard, en association avec la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Il a été réalisé grâce à l'appui du gouvernement du Québec, qui y a accordé 1,4 M$. Le gouvernement du Canada y a contribué pour 1,2 M$ par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant la phase 2 de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Les locataires pourront aussi bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle d'un peu plus de 1 M$, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saguenay.

Les travaux d'aménagement ont été confiés à l'organisme Hébergement Plus. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean contribue également au soutien financier de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi.

« Nos efforts pour augmenter l'offre de logements profitent à toutes les clientèles et à toutes les régions. Je suis très heureuse du fait que ce projet permettra d'offrir un toit à des personnes en situation d'itinérance. Je salue le travail effectué par l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la naissance de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Ce projet met de l'avant la solidarité d'une communauté soucieuse de prendre soin des plus démunis. Je souhaite que, grâce aux leviers financiers dont nous disposons pour construire plus de logements au Québec et à l'assouplissement des balises de nos programmes, nous puissions faire davantage de projets du genre. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada ait un chez-soi sûr et stable. Grâce à des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Sans les soeurs des Servantes du Très-Saint-Sacrement et notre gouvernement, ce projet n'aurait pu voir le jour. Car dès mon arrivée en politique, offrir un nouveau milieu de vie à la maison des Sans Abri de Saguenay était une priorité. Je remercie la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard, la Maison des Sans Abri, les commerçants de la rue Racine et l'OMH de Saguenay pour leur travail dans la concrétisation du dossier. On peut être fiers d'offrir des chambres et un endroit convivial à la clientèle de la Maison des Sans Abri. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

«?L'itinérance est une réalité assez récente dans plusieurs régions, notamment ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'étais moi-même de passage à la Maison d'accueil pour sans-abris de Chicoutimi cet été et ait pu visiter ce magnifique endroit parfaitement adapté aux besoins des personnes plus vulnérables. L'hébergement c'est la clé si l'on souhaite être en mesure de réhabiliter les gens qui se retrouvent à la rue et les ramener vers l'autonomie et en voilà un bel exemple. Alors que la période hivernale est à nos portes, cette inauguration tombe vraiment à point. Je tiens d'abord à dire merci à la congrégation des Servantes du Très-Saint-Sacrement pour ce don majeur et à tous les partenaires du projet pour ce travail formidable. Longue vie à la Maison ! »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

«?Aujourd'hui, nous inaugurons la Maison d'accueil pour sans-abris de Chicoutimi, érigée dans l'ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement, au coeur d'un bel héritage patrimonial. Je ressens un immense respect pour les acteurs et les bénévoles de ce projet, et un profond espoir. Cette annonce reflète notre volonté de nous occuper de tous les citoyens et citoyennes et de travailler ensemble pour bâtir une société plus bienveillante pour tous et toutes. La lutte contre l'itinérance est une responsabilité partagée et il est essentiel que chacun de nous y joue un rôle important pour créer un impact significatif et durable. Aujourd'hui est un exemple de coordination qui permet d'assurer un logement aux personnes vivant en situation d'itinérance. »

Julie Dufour, mairesse de Saguenay

« La réalisation de ce chantier marque le 30e anniversaire de la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard. Nous sommes à la fois soulagés et fiers d'avoir servi de levier pour offrir enfin une solution durable et permanente pour la Maison d'accueil des sans-abris de Chicoutimi. C'est grâce à la générosité de toute une communauté et de la congrégation des Servantes du Très-Saint-Sacrement, qui a permis de conserver un patrimoine religieux d'importance et d'assurer un lieu d'hébergement accueillant et chaleureux pour nos plus vulnérables. »

Joan Simard, présidente de la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard

« Nous rêvions d'un milieu mieux adapté, avec plus d'espace, répondant aux besoins de nos gens de plus en plus vulnérables et offrant un milieu de travail sécuritaire, harmonieux et chaleureux pour notre équipe dévouée. Nous souhaitions un nouvel environnement nous permettant de développer de nouvelles approches afin de mieux accompagner ces gens si vulnérables. Aujourd'hui, grâce à une concertation exemplaire, nous réalisons notre rêve et remercions sincèrement tous nos partenaires, tous indispensables dans la réalisation et la concrétisation de ce projet. »

M. Marc Brassard, président de la Maison d'accueil des sans-abris de Chicoutimi

L'immeuble a été la propriété des religieuses de la congrégation des Servantes du Très-Saint-Sacrement, qui ont été présentes au Saguenay pendant 120 ans avant de quitter leur couvent de Chicoutimi en décembre 2020. La communauté religieuse a ensuite fait don du couvent à la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard, qui s'est associée à la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi afin d'assurer, dans cet immeuble, la gestion d'environ 36 chambres et 20 places de refuge pour sans-abri.

La Fondation Monseigneur Léonce Bouchard regroupe quatre oeuvres de bienfaisance : la Soupe populaire, les Fringues, la Maison d'accueil pour sans-abri et l'Atelier de récupération Saint-Joseph .

. La Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'accueillir les personnes sans-abri qui vivent une désorganisation psychosociale ou une situation de crise et de leur venir en aide.

La Fondation Monseigneur Léonce Bouchard a investi 1 910 000 $ dans le projet.

4 décembre 2023 à 14:00

