L'Ombudsman nomme Carl Bouchard Commissaire aux services en français de l'Ontario





TORONTO, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Après une recherche approfondie à l'échelle nationale pour combler le poste de Commissaire aux services en français de façon permanente, l'Ombudsman Paul Dubé a annoncé aujourd'hui qu'il a nommé Carl Bouchard à ce poste.

M. Bouchard occupait le poste de Commissaire par intérim depuis le 3 mars 2023 et, auparavant, il dirigeait l'Unité des services en français au sein du Bureau de l'Ombudsman en tant que directeur des opérations depuis février 2020.

« Carl possède non seulement une connaissance approfondie de la Loi sur les services en français et fait preuve d'un grand dévouement à la communauté franco-ontarienne, mais il a également démontré avec talent comment l'application de l'approche de l'Ombudsman au traitement des cas peut apporter des améliorations mesurables et durables aux services en français », a déclaré l'Ombudsman Dubé.

« Sa solide expérience en tant que directeur de l'Unité des services en français et ses réalisations notables en tant que Commissaire intérimaire le qualifient de manière unique pour ce poste. Je me réjouis de ce que les Ontariennes et les Ontariens vont prendre connaissance son Rapport annuel ce jeudi. Le rapport est rempli d'exemples des résultats obtenus par Carl et son équipe - avec l'appui de l'ensemble de notre organisation - qui ont permis d'améliorer les services en français en Ontario ».

Au cours de ces neuf derniers mois en tant que Commissaire intérimaire, M. Bouchard s'est fortement engagé auprès de la communauté franco-ontarienne, en rencontrant plus de 60 organisations francophones de la province et de nombreux(ses) haut(e)s fonctionnaires, et en participant à un large éventail d'allocutions et d'événements.

Il a également lancé une enquête, de sa propre initiative, sur le manque de français dans les publicités extérieures de la province, et a travaillé avec l'Unité des services en français pour s'assurer que le gouvernement donne suite à ses recommandations antérieures. Il rendra public son premier Rapport annuel et ses recommandations - fondés sur les cas reçus par l'Unité des services en français entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 - le jeudi 7 décembre à 9 h 30.

« Je suis ravi et honoré de pouvoir poursuivre le travail important que le Bureau de l'Ombudsman effectue pour protéger et promouvoir les droits linguistiques des francophones et assurer le respect de la Loi sur les services en français », a déclaré le Commissaire Bouchard.

« Au cours des derniers mois, alors que nous avons intensifié nos efforts de sensibilisation dans toute la province, sur divers aspects de la francophonie ontarienne, nous avons vu de plus en plus de personnes se tourner vers nous pour obtenir de l'aide afin d'accéder à des services gouvernementaux en français. De nombreuses personnes et de nombreux groupes nous ont remerciés pour notre aide - et de nombreux fonctionnaires nous ont dit qu'ils appréciaient ce que nous avons fait pour collaborer à l'amélioration les services qu'ils fournissent.

« J'ai hâte de partager plus de détails sur les progrès que nous avons réalisés - et mes recommandations pour les améliorations futures - lorsque je publierai notre Rapport 2022-2023 jeudi. »

Avant de rejoindre le Bureau de l'Ombudsman, M. Bouchard était directeur des politiques au ministère des Affaires francophones de l'Ontario depuis 2015, où il a contribué à l'élaboration de lois et de politiques dans divers ministères afin d'améliorer les services en français en Ontario. Il a négocié de nombreuses ententes de financement et de collaboration fédérales, provinciales et territoriales et a contribué à rehausser le profil international de la francophonie ontarienne.

Diplômé en journalisme de l'Université d'Ottawa, M. Bouchard a travaillé pour divers organismes médiatiques, dont Groupe Média TFO et CBC/Radio-Canada, où il a produit et diffusé des nouvelles en Ontario et dans l'ensemble du pays. Il est un fier Franco-Ontarien de longue date, bien qu'il soit originaire de la région du Saguenay-Lac-St-Jean au Québec.

À propos du Bureau de l'Ombudsman : L'Ombudsman, établi en 1975, est un officier indépendant et impartial de l'Assemblée législative de l'Ontario. Conformément à la Loi sur l'Ombudsman, il examine et règle les plaintes du public sur des organismes du gouvernement provincial, ainsi qu'au sujet des services en français, de la protection de l'enfance, des municipalités, des universités et des conseils scolaires. Il n'infirme pas les décisions des représentant(e)s élu(e)s, et ne définit pas de politique publique, mais il fait des recommandations pour promouvoir l'équité, la transparence et la responsabilisation dans l'administration. Les recommandations de l'Ombudsman ont été massivement acceptées par le gouvernement, entraînant de nombreuses réformes.

À propos du Commissaire aux services en français : Le rôle du Commissaire aux services en français, établi en 2007, a été transféré au Bureau de l'Ombudsman en mai 2019. Conformément à la Loi sur les services en français, le Commissaire peut examiner les plaintes au sujet des services en français fournis par ou au nom des agences du gouvernement et des institutions de la législature. Ceci inclut les ministères, les conseils, les commissions ou les corporations dont la majorité des membres ou des administrateurs(trices) sont nommé(e)s par la lieutenante-gouverneure en conseil, ainsi que les agences désignées dans le Règlement de l'Ontario 398/93. Comme l'Ombudsman, le Commissaire est totalement indépendant du gouvernement, des partis politiques, des plaignant(e)s individuels(les) et des groupes d'intérêt. Le Commissaire a le pouvoir d'enquêter et de faire des recommandations dans le but d'améliorer la prestation des services en français.

Note aux médias : Le Commissaire Bouchard tiendra une conférence de presse dans le studio des médias de Queen's Park à l'occasion de la publication de son Rapport annuel 2022-2023 le jeudi 7 décembre à 9 h 30, et sera ensuite disponible pour des entrevues avec les médias.

SOURCE Ombudsman Ontario

4 décembre 2023 à 13:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :