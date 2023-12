LAT appuiera le MIFI pour l'adaptation de son contenu multilingue





LAT Multilingue Traduction et Marketing, une entreprise à l'avant-garde de la traduction et du marketing multiculturel établie à Vancouver, Toronto et Montréal, est fière de fournir au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) du Québec des services de traduction multilingue. Le ministère a conclu un contrat avec LAT Multilingue pour la traduction de contenu en français sur l'immigration vers une dizaine de langues.

Depuis le 1er avril 2023, LAT Multilingue a traduit un large éventail de contenu pour le Ministère, notamment des sites Web, des documents de recrutement pour l'immigration internationale, des formulaires et des documents de communication. L'expertise de LAT en matière de traduction, d'adaptation de contenu, de localisation et d'interprétation en fait un partenaire idéal pour fournir des services à des organismes gouvernementaux, mais aussi à diverses entreprises et organisations. Grâce à l'expertise de LAT, ces clients peuvent joindre des publics plus diversifiés.

En 2022, le Québec a accueilli un nombre record d'immigrants (y compris les immigrants internationaux et interprovinciaux), soit 146 400 personnes. Parmi eux, 68 700 étaient des immigrants permanents. Les principaux pays de naissance des immigrants permanents de 2022 sont la France, la Chine, l'Algérie et Haïti.

« En tant que Montréalaise francophone issue d'une minorité visible, la diversité et la francisation au Québec sont des sujets qui me tiennent particulièrement à coeur. Je suis fière que LAT puisse soutenir le MIFI dans le cadre de ce contrat », ajoute Julie Wong-Gravend, vice-présidente de LAT.

À propos du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

La mission du Ministère est de sélectionner les personnes immigrantes qui répondent aux besoins du Québec et de favoriser leur francisation, leur intégration et leur contribution à la prospérité du Québec. Dans la réalisation de sa mission, le Ministère entretient des liens étroits et travaille en collaboration avec de nombreux partenaires. Il offre des services à une clientèle diversifiée, composée de ressortissantes et de ressortissants étrangers, de personnes immigrantes, d'entreprises et de collectivités d'accueil.

À propos de LAT Multilingue

LAT Multilingue est une entreprise à l'avant-garde de la traduction et du marketing qui a été fondée en 1999. LAT fournit des services de haute qualité aux clients qui cherchent à s'adresser à de nouveaux publics linguistiques et culturels. Elle se spécialise dans la traduction, l'adaptation de contenu, la localisation, l'interprétation et le marketing numérique pour une vaste gamme de secteurs.

