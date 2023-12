DANIEL LANGLOIS ET DOMINIQUE MARCHAND





Hommage à deux visionnaires québécois

MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - La mort tragique de Daniel Langlois et de Dominique Marchand nous prenait récemment tous par surprise. Il appartient désormais aux autorités policières et à la justice de la Dominique de mener l'enquête et de faire ainsi la lumière sur les circonstances exactes de leur décès.

Ce qui importe aujourd'hui, c'est de rappeler l'extraordinaire contribution de Daniel et de Dominique à l'île de la Dominique, à commencer par le développement du complexe éco-responsable COULIBRI RIDGE, une véritable fierté nationale, mais aussi l'extraordinaire engagement du couple et de leur Fondation REZDM (Resilient Dominica Project) dans la reconstruction de l'île, à la suite de l'ouragan Maria qui dévasta la Dominique en 2017. À cela s'ajoute l'admirable travail d'éducation et l'action citoyenne de Dominique Marchand et de la HUMANE SOCIETY.

Rappelons aussi la carrière stratosphérique de Daniel Langlois et son impact déterminant sur le cinéma contemporain. Le succès planétaire du programme d'animation 3D SOFTIMAGE est l'oeuvre d'un véritable visionnaire. Nous nous souviendrons aussi du Complexe EX-CENTRIS, de la FONDATION DANIEL LANGLOIS et du CLUB 357c, les témoins éloquents de l'engagement social d'un homme remarquable.

COULIBRI RIDGE, REZDM et LA FONDATION DANIEL LANGLOIS se joignent à tout le Québec pour offrir leurs condoléances aux familles de Daniel Langlois et de Dominique Marchand.

4 décembre 2023 à 12:23

