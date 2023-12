Les médias ont pu témoigner de la modernisation du site du port de libre-échange de la Chine, au Hainan





HAIKOU, Chine, 4 décembre 2023 /CNW/ - Du 27 novembre au 1er décembre, un groupe composé de plus de 60 journalistes, agents de communication à l'étranger et personnalités des médias sociaux a eu l'occasion d'assister de près au développement du port de libre-échange du Hainan, visitant des parcs industriels clés et s'émerveillant de la magnifique campagne de la province du Hainan, dans le sud de la Chine.

L'un des principaux parcs industriels du port de libre-échange, la zone pilote pour l'innovation en éducation internationale Li'an à Lingshui, accueille 10 universités nationales et 12 universités sinoétrangères. Li'an s'appuie sur le modèle de « partage à grande échelle + petits collèges », où tous les étudiants partagent des installations publiques, tandis que chaque université possède des bâtiments d'enseignement exclusifs adaptés à sa culture et à ses disciplines universitaires uniques.

« C'est un modèle très ouvert. Il s'agit non seulement d'utiliser l'espace de façon optimale, mais aussi d'éliminer les obstacles entre les écoles, favorisant ainsi l'intégration des meilleurs concepts éducatifs de Chine et d'autres pays », a expliqué Toby Symonds, personnalité britannique des médias sociaux.

Mujahid Muheet, du Pakistan, a été renversé par les merveilles qu'il a pu observer dans la salle d'exposition des produits médicaux de la zone pilote de tourisme médical international de Boao Lecheng.

M. Muheet est actuellement cogestionnaire d'une entreprise de dispositifs médicaux au Pakistan. Il a appris que la zone pilote de Lecheng est la seule « zone médicale spéciale » de Chine et qu'elle profite de politiques préférentielles en matière de projets pilotes de traitements médicaux et d'échanges médicaux internationaux. Il a vu des occasions d'affaires potentielles pour son entreprise dans la zone, affirmant qu'il « élargirait volontiers ses activités pour s'établir ici ».

Sajjad Alqazzaz, célébrité du Web et étudiant international d'Iraq, a manifesté un vif intérêt pour le travail de revitalisation rurale du Hainan. Dans le village de Bohou, à Sanya, Sajjad a été profondément ému par la rapidité avec laquelle le village est passé de la pauvreté à la prospérité. Ce village autrefois défavorisé a commencé à louer des terres à des entreprises il y a un peu plus d'une décennie. Les villageois ont amélioré le sol, planté des roses et transformé le village en un site pittoresque agrémenté de roses populaire auprès des touristes. Le village a aussi pris des maisons abandonnées et les a transformées en petits hôtels, et il s'appuie maintenant sur un secteur des gîtes touristiques en plein essor.

Cette année marque le cinquième anniversaire du port de libre-échange du Hainan. En tant que point d'accès essentiel de l'ouverture continue de la Chine dans la nouvelle ère, Hainan est un endroit clé pour la pratique de la modernisation de la Chine.

